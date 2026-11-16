FIGC başkanlığı seçimlerinde adaylar arasındaki karşılıklı açıklamalar sürüyor. Bu kez komiser Giovanni Malagò'nun rakibi, Milan ve Monza'nın eski yöneticisi Adriano Galliani, Roberto Mancini'nin adını gündeme getirdi.

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İtalyan futbolunun geleceği, kaçınılmaz olarak yaklaşan FIGC seçimleriyle şekillenecek. Seçimlerde, Giovanni Malagò'nun yazın göreve atanmasından yalnızca 6 ay sonra başkanlık mücadelesi karara bağlanmakla kalmayacak, federasyonun ve millî takımlarının izleyeceği yol da belirlenecek. Bunların arasında, mevcut olağanüstü komiserin döneminde göreve getirilen Roberto Mancini'nin çalıştırdığı A millî takım da var. Mancini'nin konumu, Malagò'nun rakibi ve diğer başkan adayı Adriano Galliani tarafından tartışmaya açılabilirdi.

Ancak Milan ve Monza'nın eski genel müdürü Galliani, Auditorium Banco Bpm'de düzenlenen dördüncü Italo Galbiati Kupası'nın tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada tartışmaları yatıştırmak ve seçim kampanyasının ilk vaadini ortaya koymak istedi: Mevcut millî takım teknik direktörü görevinde kalacak. Ayrıca ortamın gerilmemesi için Malagò'nun adaylığına itiraz etmeyeceğini de doğruladı.

MANCINI GÖREVDE KALACAK - ANSA'nın aktardığına göre Galliani, mevcut millî takım teknik direktörünün konumunun tartışma konusu olmadığını yineledi: "FIGC seçimlerini kazanırsam Mancini'yi teknik direktör olarak görevde tutar mıyım? Başkan değilim ama kesinlikle evet."

İTİRAZ YOK, AMA MALAGÒ'YA ELEŞTİRİ VAR... - Genoa'nın çift imzası meselesi nedeniyle Giovanni Malagò'nun adaylığına itiraz etmeme kararının gerekçesini açıklayan Galliani şöyle konuştu: "Futbolun zaten yeterince sorunu var; huzur ve sükûnet gerekiyor. Ben hâlâ bir oyun iki kez kullanılamayacağına inanıyorum. Çünkü böyle olursa herhangi bir adaylık son anda geri çekilebilir ve bu durum her an oy alışverişine dönüşebilir. Bu bir açık, düzenlenmesi gerekiyor. Futbolun içinde geçirdiğim 50 yıl beni bu kararı almaya yöneltti. 14 Aralık'a huzur ve sükûnet içinde gidelim. İki aday var, biri kazanacak."