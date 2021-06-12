2019’dan beri milli takım formasıyla gol atamayan Gareth Bale, Euro 2020’de bu suskunluğa söz vereceğinden emin.

Euro 2020’de Türkiye’nin de bulunduğu A grubunda yer alan Galler, ilk maçını bugün saat 16.00’da İsviçre ile oynayacak. Takımın kaptanı Bale de, turnuvaya dair kendine ve takımına güveniyor.

Geçtiğimiz sezonu Tottenham’da kiralık olarak geçiren Gareth Bale, Galler’in gelmiş geçmiş en skorer oyuncusu olarak turnuvaya başlıyor. Fakat yıldız oyuncu, son 11 milli takım maçında rakip fileleri sarsamadı. Bir diğer deyişle Bale, yaklaşık 2 senedir Galler formasıyla gol atamadı.

Ancak 31 yaşındaki oyuncu, takıma katkı sağlamaya devam ettiğini ve er ya da geç tekrar gollerine başlayacağını söyledi.

Bale neler söyledi?

Galler formasıyla sahaya çıktığı 92 karşılaşmada 33 gol kaydeden Bale, milli formayla son golünü ise 2019 yılının Ekim ayında Hırvatistan’a karşı oynadıkları Euro 2020 elemeleri maçında kaydetmişti.

Basın mensuplarının bu noktadaki sorusunu yanıtlayan Gareth Bale: “Gollerimi attığım zamanda da aynısını söylüyordum, önemli olan golleri kimin attığı değil, maçı bizim kazanmamız.”

“Bir süredir gol atamadım ama bu süreçte de altı-yedi tane asist yaptım. Yani, hala gol yollarında da takıma katkı yapmaya devam ettim.”

“Bu konuda hiç endişeli değilim. Bir fırsat yakaladığımda tekrar o golü kaydedeceğimi biliyorum.”

Bale, kaptanlık görevi hakkında konuştu

Euro 2016’nın grup aşamasında Galler’in kaydettiği 3 golün 3’ünü de kaydeden Bale, bu turnuvada da kuşkusuz takımının en önemli kozlarından biri olacak.

Ashley Williams’ın sene başında emekli olmasının ardından Galler’in birinci kaptanı olan Gareth Bale’in takımdaki önemi böylelikle daha da artmış oldu. Bale de bu durumdan ötürü gurur duyduğunu dile getirdi.

“Kaptanlık pazubandını taşımak benim için çok büyük bir gurur olacak.”

“Takımımı böylesine büyük bir turnuvada kaptan olarak temsil edeceğimden ötürü çok büyük onur duyuyorum”

Bale, Bakü’ye tamamen hazır olarak gidiyor

Galler, İsviçre maçına tam kadro olarak hazırlandı. Aaron Ramsey, Perşembe günü bireysel olarak çalışmıştı ama İsviçre maçında o da hazır olacak. Gareth Bale’in de karşılaşmaya tamamen hazır olduğu belirtildi.

A grubunun açılış maçında ise İtalya, Türkiye’yi mağlup ederek 3 puanı alan taraf olmuştu.

Bugün İsviçre ile oynayacakları maçın ardından Galler, Çarşamba günü Bakü’de Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Galler, gruptaki son karşılaşmasına ise 20 Haziran tarihinde İtalya karşısında çıkacak.

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