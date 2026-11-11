Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy'den Liverpool'un genç yeteneği Lewis Koumas hakkında çarpıcı Carlos Tevez iddiası

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, Liverpool forveti Lewis Koumas’ın hızlı yükselişini överken genç oyuncuyu Güney Amerikalı efsane Carlos Tevez’e benzetti. Galler, Norveç’le oynayacağı kritik Uluslar Ligi maçına hazırlanırken Bellamy, 21 yaşındaki oyuncunun çevresine yaydığı enerjinin milli takım kadrosu üzerinde dönüştürücü bir etki yarattığını kabul etti.

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Premier League efsanesiyle benzerlikler

Koumas, Anfield'da Andoni Iraola yönetiminde çıkış yaptığı etkileyici bir sezon geçiriyor. Şu ana kadar dokuz maçta forma giydi ve LASK karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan 6-3'lük farklı galibiyette gol attı. Gelecek vadeden bir kiralık oyuncudan Liverpool'un maç kadrolarında düzenli olarak yer bulan bir isme dönüşmesi, Uluslar Ligi A Ligi'nde kalmayı hedefleyen Galler'in teknik direktörü Bellamy'ye çok yönlü bir seçenek sundu. Bellamy, özellikle topsuz oyundaki çalışma temposu açısından Koumas'ı efsanevi forvet Carlos Tevez'e benzetti.

Bellamy, BBC Sport'un aktardığı açıklamasında şunları söyledi: “Koumy birçok kriteri karşılıyor. Oyun temposu ve sprint mesafesi son derece yüksek. Üst düzey bir oyuncuda aranan kriterlere baktığınızda hepsine sahip olduğunu görüyorsunuz. Onu dokuz numara pozisyonunda beğeniyorum ve bu temposuna bayılıyorum. Carlos Tevez'in Manchester City'de benim için aynısını yaptığını hatırlıyorum. Koumy gibi oyuncular size ilham veriyor. Onun koştuğunu görünce ‘Ben de koşmalıyım, ben de hareket etmeliyim’ diyorsunuz. Bunun kontrollü olması gerekiyor ama onun isteği sizi heyecanlandırıyor.”

Liverpool'un başarıya giden yolu

Futbolculuğunda Anfield'da iki ayrı dönem geçiren Bellamy, Merseyside ekibinin genç oyuncusunun gelişimini yönetme biçiminden özellikle etkilendi. Championship'te Stoke City ve Hull City'de geçirdiği birkaç kiralık dönemin ardından Liverpool, Koumas'ı bu yaz yeniden kiralık göndermek yerine A takım kadrosuna dahil etmeyi tercih etti. Bu karar karşılığını verdi ve forvetin Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey organizasyonlarda paha biçilmez deneyim kazanmasını sağladı.

Galler teknik direktörü, “Liverpool'un onunla ilgili yaptıklarını beğeniyorum. Ona oynama fırsatı verdiler ama ne zaman kadrodan çıkarılması gerektiğini de bildiler. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde olduğu için rekabet var ama onu izlemeyi seviyorum. Elbette zaman zaman olaylara Liverpool gözlüğüyle bakıyorum ama onun coşkusuna ve temposuna bayılıyorum. Bizim için gerçekten çok büyük bir kazanım oldu ve umarım bu böyle devam eder. Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten üst düzey futbolla tanışıyor. Daha yüksek bir seviye yok ve bu bize ancak fayda sağlayacak,” dedi.

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Kiralık oyuncu piyasasının zorlukları

Liverpool rotasyonunda kendine yer bulmadan önce Koumas, İngiltere'nin ikinci liginde oynamanın getirdiği iniş çıkışları yaşadı. Birmingham City'deki dönemi daha az verimli geçse de Hull City'nin Premier League'e yükselme hedefini başarıyla gerçekleştirmesinde katkıları hayati önem taşıdı. Bellamy, bu farklı deneyimlerin genç oyuncuyu güçlendirdiğine ve ona, millî takım futbolunun zorlu ortamına girmeden önce birçok akademi çıkışlı oyuncunun sahip olmadığı bir bakış açısı kazandırdığına inanıyor.

Bellamy, “Kiralık dönemler bazen iyi, bazen kötü geçebilir. Championship'te bu kadar genç yaşta bu kadar fazla süre almış olmasına açıkçası şaşırdım. Bu, gelişimlerine yardımcı oluyor. O ortamı görüyor, havasını soluyorlar. O dönemde bazıları çıkış yapıyor, bazıları yapmıyor ama bu, kariyerinizi belirlemiyor. Öğreniyor, deneyim kazanıyor ve farklı ortamlarda oynama fırsatı buluyorsunuz. Liverpool onun kiralık gitmesinin doğru olduğunu düşündü. Bu yıl sezon öncesi hazırlıklar için onu takımda tutmaya karar verdiler. Bu, üst düzey genç bir yeteneğin nasıl geliştirileceğine dair gerçek bir örnek,” diye konuştu.

Oslo'da kritik karşılaşma

Şimdi gözler, Galler'in Stale Solbakken yönetimindeki tehlikeli Norveç'le karşılaşacağı Oslo'daki Ullevaal Stadion'a çevrildi. Bu yılın başlarında Cebelitarık'a karşı yaptığı ilk maçtan bu yana 16 kez millî formayı giyen Koumas'ın, Galler'in önceki millî maç arasında Norveç karşısında aldığı galibiyeti tekrarlamaya çalışacağı mücadelede önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Bellamy, forvetin deplasmandaki baskılı ortamlarda oynamaya hazır olduğunu düşünüyor. Taktik planın da büyük olasılıkla Koumas'ın sahada uyguladığı, Bellamy'nin tüm Galler takımına benimsetmek istediği yoğun pres anlayışı etrafında şekillenmesi bekleniyor.