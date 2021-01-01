Galler futbolunda deprem! Ryan Giggs'in görevine son verildi

Galler Milli Takımı'nda görev alınan Ryan Giggs'in yerine Robert Page getirildi.

Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi, Galler Milli Takımı'nda sürpriz bir karar alındı.

İki kadına saldırmakla suçlanan Teknik Direktör Ryan Giggs görevden alındı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Galler'in başında turnuva boyunca Robert Page olacak.

Giggs, 15 Ocak 2018 tarihinde Galler'in başına getirilmişti.

Galler Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya ve İsviçre ile aynı grupta mücadele edecek.

Ryan Giggs'in kariyerinden satırbaşları

1987'de Manchester City altyapısından Manchester United altyapısına geçen Ryan Giggs, Alex Ferguson'ın A Takım'a kazandırdığı yıldız isimler arasında yer alıyor.

1991 yılında profesyonel olan Giggs, kariyerinde Kırmızı Şeytanlar'dan başka takımda forma giymedi.

Kariyeri başarılarla dolu olan Giggs, 13 kez Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra, dört kez FA Cup, üç kez Lig Kupası, dokuz kez Community Shield kupası, iki kez Şampiyonlar Ligi kupası, bir kez UEFA Süper Kupası, bir kez Kıtalararası kupa ve bir kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası sevinci yaşadı.