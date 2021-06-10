Galler: Euro 2016'nın sürpriz takımı bu başarıyı tekrarlamanın peşinde

Türkiye'nin Euro 2020'deki rakiplerinden Galler'i ve turnuvadaki beklentilerini Emre Sarıkuş değerlendirdi.

Galli rock grubu Manic Street Preachers’ın şarkısı gibi “some kind of nothingness” yani “bir tür hiçlik” hikayesi Galler futbolunun geçmişi…

İngiliz monarşisinin yıllarca yok saydığı ülkenin Ian Rush, Craig Bellamy, Gary Speed, Mark Hughes, Ryan Giggs gibi yıldızları Premier Lig’e yabancı oyuncular damga vurmadığı dönemde ortaya çıkmıştı. 10 yıldan fazla bir süredir Gareth Bale dışında skora doğrudan etki edebilen başka bir yıldızları yok.

Buna rağmen tarihlerindeki en büyük başarıyı Euro 2016’da yarı finale çıkarak elde ettiler ve dünya futbolunda saygın bir konumdalar… Bununla birlikte, Kasım ayından bu yana Ryan Giggs’in mahkemeye taşınan kadına şiddet olaylarının öznesi olması, Galler’i saha içinde de yönetimsel bir krize soktu.

Ne var ki bu kriz kısa sürdü ve federasyon, teknik direktörlük koltuğuna Giggs’in yardımcısı Robert Page’i getirdi.

Genel bakış

John Benjamin Toshack’ın ardından 2010’da göreve gelen ve Galler’e tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet kazandıran Gary Speed’in 2011’deki intiharı ülkede büyük bir sarsıntı yaratmıştı.

Speed’in oyuna dokunuşları ve kolay kaybetmeyen bir takım meydana getirişi Galler’in FIFA sıralamasında 117’ncilikten 45’inciliğe çıkmasını sağlamıştı. Speed’in attığı temellerin devamını getiren isim Chris Coleman oldu.

Tarihinde 1958 Dünya Kupası ve Euro 2016 dışında katıldığı büyük bir turnuva olmayan Galler, büyük sürpriz yaptığı Euro 2016’da Coleman yönetiminde yarı finale dek biri hariç tüm maçlarını kazanmıştı.

Özellikle çeyrek finalde favorilerden Belçika’ya karşı alınan 3-1’lik galibiyet ülke futbolunun gösterdiği gelişime dair büyük bir kanıt gibiydi. 2018 Dünya Kupası’na gidemeyen Galler, ülkeyi FIFA sıralamasında 8’inciliğe taşıyan Chris Coleman’ın istifasının ardından Ryan Giggs ile yola devam etme kararı aldı.

Giggs yönetiminde EURO 2020 elemelerinin ilk 3 maçının ikisini kaybeden takım, sonrasında yeniden bir çıkış yakaladı ve 2019’un ikinci yarısında hiç yenilmeyerek grupta Hırvatistan’ın ardından finallere kalan ikinci takım oldu.

Galler’in Uluslar Ligi’nde ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alırken sadece 1 gol yemesi de oldukça dikkat çekmişti.

Son Avrupa Şampiyonası ve Akılda Kalanlar

Galler son Avrupa şampiyonasının en büyük sürpriziydi. İngiltere, Rusya ve Slovakya’nın olduğu gruptan lider olarak çıkmış, son 16 maçında Kuzey İrlanda’yı Gareth McAuley’nin kendi kalesine attığı golle zorlukla elemiş, çeyrek finalde ise Belçika’yı çok akıllıca oynadıkları bir 90 dakikanın sonunda 3-1 yenerek yarı finali görmüşlerdi.

Yarı finalde onları en çok zorlayan Portekiz’in gücü ve tekniğiydi. 2-0 kaybederek turnuvadan elenseler de ilk kez katıldıkları o turnuvada hayal bile edemeyeceği bir başarı elde ettiler.

Aaron Ramsey ve Joe Allen’ın oyunun merkezindeki çalışkanlıkları ve enerjileri ikilinin turnuvanın en iyi 11’ine seçilmesini sağladı.

Kadro Seçimi ve Taktik

Birçok pozisyonda alternatiflere sahip olan Galler’in genç, başarıya aç ve yüksek tempolu oyunlara alışkın kadrosu Robert Page için farklı seçenekler sunsa da merkez orta saha için aynı şeyleri söylemek zor…

Joe Allen’ın sezon içinde yaşadığı iki büyük sakatlık ve hedefsiz bir takımda oynaması onu eski günlerinin uzağına götürdü. Aaron Ramsey’in yanında oynaması en muhtemel ismin Luton Town’un merkez orta saha oyuncusu Joe Morrell olması bekleniyor.

Ethan Ampadu, David Brooks, Neco Williams ve David James gibi dinamik, genç ve potansiyelli oyuncuların varlığı Gallileri heyecanlandırsa da takımın en önemli kozu şüphesiz Gareth Bale olacak.

3-4-3 formasyonunda James ve Bale’i ileri üçlünün kanatlarında kullanması beklenen Robert Page, ileri uçta bu sezon Cardiff formasıyla 20 gol atan 1.95’lik Kieffer Moore’a yer verecek. Moore klasik bir pivot santrfor olmadığını, hareketliliğinin yanı sıra kanat oyuncularına alan yaratarak gösteren bir oyuncu...

Topu bir an önce kanat oyuncularıyla buluşturup direkt paslarla çabuk çıkmayı deneyen Galler’in kapandığında savunmada oluşan beşli hattı, birçoğu kapalı savunma yapmış Premier Lig ve Championship oyuncuları için klasik bir iş tanımı anlamına geliyor.

Odak

Gareth Bale. Hemen her sezon yaşadığı alt adele ve bilek problemleri onu ilk yıllarının görkeminden uzaklaştırsa da Bale hala Galler için çok şey vadediyor. Sol bek olarak başladığı kariyerinde patlayıcı gücü, hızı ve sol ayağı onu orta saha ve hücumda birden fazla mevkinin oyuncusuna evrilmesini sağladı.

ale tam da bu nedenle Galler halkı için, bir yıldız olmanın ötesinde inişlerle dolu kariyerine tezat bir şekilde, bir güven figürü olarak görülüyor. Büyük olasılıkla sağ kanatta serbest rolde izleyeceğimiz oyuncunun sezon sonuna doğru yaptığı çıkış birçokları için umut verici…

Teknik Direktör

Robert Page. Ryan Giggs’in kadına şiddet suçuyla yargılanmaya başlamasının ardından Galler Futbol Federasyonu bir süre önce yaptığı açıklamayla Giggs’in görevden alındığı ve yerine yardımcısı Robert Page’in getirildiğini duyurmuştu.

Eski bir stoper olan Page daha önce Port Vale ve Northampton’daki kulüp tecrübelerinin ardından Galler 17, 19 ve 21 yaş altı teknik direktörlüğü yaparak kademe kademe bulunduğu noktaya geldi.

Son olarak Ryan Giggs’in yardımcılığı görevinde bulunan Page, turnuva öncesinde takımın yakaladığı ivmeyi devam ettirmek istediğini söylüyor. U21 takımından Brooks ve Rodon gibi oyuncuların tanıdığı bir teknik direktör olan Robert Page, oyun disiplini, devamlılık ve fiziksel yeterlilik gibi konularda son derece hassas...

Onu Port Vale zamanlarından tanıyan teknik direktör Micky Adams, Page’in gelişime açık, derin düşünen biri olduğunu söylüyor. Galli teknik adam takımın başına geçtiğinden beri 8 karşılaşmada sadece 2 kez mağlubiyet yüzü gördü.

Tahmin

Son 16’ya kalma ihtimalleri yüksek. Sürprize açık bir takım.

Fikstür

12.06.2021 - Bakü

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16.06.2021 - Bakü

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