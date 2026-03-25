Galler - Bosna Hersek Dünya Kupası Elemeleri maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: 26 Mart maçı, fiyatlar ve daha fazlası

26 Mart'ta Cardiff City Stadyumu'nda "Kırmızı Duvar" tüm gücüyle sahada olacak ve Galler'i hayati önem taşıyan UEFA Dünya Kupası play-off yarı final maçında zafere taşıyacak şekilde coşturmayı umuyor.

Galler, 2026 Dünya Kupası'na katılma biletini almak ve tarihinde ilk kez üst üste iki kez Dünya Kupası Finalleri'ne ulaşmak için iki galibiyete ihtiyaç duyuyor. Craig Bellamy'nin Dragons'u Bosna-Hersek'i yenmeyi başarırsa, 31 Mart'ta Cardiff'te İtalya veya Kuzey İrlanda bekliyor olacak.

GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olacağı da dahil olmak üzere, yaklaşan Galler - Bosna Hersek Dünya Kupası eleme maçı hakkında size her şeyi anlatacak.

Galler - Bosna Hersek Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Bilet 26 Mart Perşembe Galler - Bosna Hersek (19:45) Cardiff City Stadyumu (Cardiff) Biletler

Galler - Bosna Hersek Dünya Kupası Elemeleri maç biletleri nasıl alınır

Galler'in önceki play-off maçlarının biletleri hızla tükendi ve taraftarların hayal kırıklığı yaşamamaları için Galler Futbol Federasyonu (FAW) sitesi üzerinden mümkün olduğunca erken resmi bilet rezervasyonu yapmaları tavsiye edildi.

Galler - Bosna Hersek maçı biletleri çeşitli dönemlerde satışa sunuldu. İlk satış dönemi 19 Ocak'ta başladı ve "Kampanya Bileti" sahiplerine indirimli fiyatlarla koltuklarını yenileme imkanı sağlandı. 5 Şubat'tan itibaren ise "Red Wall" üyelerine bilet satın alma fırsatı verildi.

Ayrıca taraftarlar, StubHub gibi ikincil piyasadan da bilet satın alabilirler.

Galler - Bosna Hersek Dünya Kupası Elemeleri biletleri: Fiyatları ne kadar?

Galler milli takım maçlarının bilet fiyatları, koltuk konumu, paket ve rakibe göre değişebilir. Bosna-Hersek ile oynanacak play-off maçı için resmi kanallardan satılan bilet kategorileri şu şekildeydi:

Kategori 1: 50 £'dan başlayan fiyatlarla

Kategori 2: 42,50 £'dan başlayan fiyatlarla

Kategori 3: 35 £'dan başlayan fiyatlarla

Seviye 4 Ninian Premium: 55 £'dan başlayan fiyatlarla

Seviye 4 Tribün: 65 £'dan başlayan fiyatlarla

Seviye 3 GS Sadece Bilet: 85 £'dan itibaren

Seviye 3 Konukseverlik: 189 £'dan itibaren (paketlere maç öncesi iki servisli yemek dahildir)

Gösterilen fiyatlar yetişkinler içindir. Ancak gençler (16 yaş ve altı), genç yetişkinler (17-21) ve yaşlılar (65+) için indirimler mevcuttur.

Ek bilgiler için FAW sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikinci el bilet satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

Galler - Bosna Hersek Dünya Kupası Elemeleri maçından ne bekleyebilirsiniz?

Galler için bu bir deja vu durumu. Arka arkaya ikinci Dünya Kupası eleme kampanyasında, gruplarında Belçika'nın ardından ikinci sırada bitirdikleri için play-off yoluna gitmek zorundalar.

Dört yıl önce bu zorluğun üstesinden gelerek Cardiff'teki play-off maçlarında Avusturya ve Ukrayna'yı yenmiş ve Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmışlardı. Şimdi de Galler'in başkentinde bu başarıyı bir kez daha tekrarlamayı umuyorlar.

Ancak Galler, Bosna-Hersek'i hafife alamaz. Daha önce bu Doğu Avrupa ülkesini hiç yenemediler ve son üç karşılaşmada gol atmayı başaramadılar.

"Ejderhalar" ("Zmajevi") olarak da bilinen Bosna-Hersek, 2014 Brezilya Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez Dünya Kupası Finalleri'ne katılmayı hedefliyor. Play-offlar öncesinde 40 yaşına girecek olan ülkenin en golcü oyuncusu Edin Dzeko, 72 gollük muazzam milli takım gol rekorunu daha da artırmayı umuyor.