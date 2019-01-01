Galler bileti cebine koydu: Euro 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları (19 Kasım 2019)

EURO 2020 Elemeleri'nde grup aşaması C, E, G ve I gruplarında oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi.

EURO 2020 Elemeleri'nde direkt olarak son takımın belirleneceği E Grubu'nda , konuk ettiği Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek, grubu ikinci sırada bitirmeyi başardı.

Son Avrupa Şampiyonası yarı finalisti Galler'e galibiyeti getiren goller 15 ve 47. dakikalarda Aaron Ramsey'den geldi.

Bu sonucun ardından 14 puanlı Galler ikinci, 12 puanlı Macaristan ise dördüncü sırada elemeleri tamamladı.

Slovakya 2-0 Azerbaycan

E Grubu'nda Slovakya, Azerbaycan engelini 2-0'lık skorla geçti

Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Robert Bozenik ve 86. dakikada Marek Hamsik kaydetti.

13 puanla Slovakya üçüncü, 1 puanlı Azerbaycan beşinci sırada elemelere son noktayı koydu.

6-1

C Grubu'nda Almanya geriye düştüğü maçta Kuzey İrlanda'yı 6-1 mağlup etti.

19, 47 ve 60. dakikalarda Serge Gnabry, 43 ve 73. dakikalarda Leon Goretzka ve 90+1. dakikada Julian Brandt, Panzerlere galibiyeti getirdi.

Konuk ekibin tek golünü 7. dakikada Michael Smith attı.

Puanını 21'e yükselten Almanya grubu lider tamamladı. 13 puanda kalan Kuzey İrlanda ise üçüncü sırada kaldı.

5-0 Estonya

C Grubu mücadelesinde Hollanda, Estonya'yı net bir skorla mağlup etti.

Portakalların golleri 6, 66 ve 78. dakikalarda Georginio Wijnaldum, 19. dakikada Nathan Ake ve 87. dakikada Myron Boadu'dan geldi.

19 puanlı Hollanda ikinci sırada yer aldı. Yalnızca 1 puan toplayabilen Estonya ise son sırada elemeleri tamamladı.

Kuzey Makedonya 1-0 İsrail

G Grubu'nda Kuzey Makedonya, konuk ettiği İsrail'e şans tanımadı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti 45+2. dakikada Boban Nikolov getirdi.

Puanını 14'e yükselten Kuzey Makedonya elemeleri üçüncü sırada tamamladı. 11 puanlı İsrail ise beşinci sırada kaldı.

3-2 Slovenya

G Grubu'nun lideri Polonya, Slovenya'yı 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golleri 3. dakikada Sebastian Szymanski, 54. dakikada Robert Lewandowski ve 81. dakikada Jacek Goralski'den geldi.

14. dakikada Tim Matavz ve 61. dakikada Josip Ilicic'in kaydettiği goller Slovenya'ya yetmedi.

Slovenya'da Jasmin Kurtic 86. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Zirvede yer alan Polonya grubu 25 puanla tamamladı. 14 puanda kalan Slovenya ise dördüncü sıraya geriledi.

Letonya 1-0

C Grubu'nda Letonya, Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

Letonya'ya elemelerdeki ilk puanlarını 65. dakikada Marcis Oss getirdi.

Bu sonucun ardından Avusturya grubu 19 puanla ikinci, Letonya ise 3 puanla son sırada tamamladı.

6-1 Güney Kıbrıs

Gecenin gollü maçında Belçika, Güney Kıbrıs'ı 6-1 mağlup etti.

Belçika'nın gollerini 16 ve 67. dakikalarda Christian Benteke, 35 ve 41. dakikalarda Kevin de Bruyne, 44. dakikada Yannick Carrasco ve 51. dakikada Kypros Christoforou (K.K) kaydetti.

Konuk ekibin tek golü 14. dakikada Nicholas Ioannou'dan geldi.

Oynadığı 10 maçı da kazanan Belçika I Grubu'nu 30 puanla zirvede tamamladı. 10 puanda kalan Güney Kıbrıs ise dördüncü sırada kaldı.

İskoçya 3-1 Kazakistan

I Grubu'nda İskoçya, kendi evinde Kazakistan'ı 3-1 mağlup etti.

Konuk ekip 34. dakikada Baktiyor Zainutdinov ile 1-0 öne geçse de, 48 ve 90+1. dakikalarda John McGinn ve 64. dakikada Steven Naismith'in golleri İskoçya'ya 3 puanı getirdi.

Puanını 15'e yükselten İskoçya grubu üçüncü, 10 puanda kalan Kazakistan ise beşinci sırada tamamladı.

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San Marino 0-5

Rusya, I Grubu'ndaki son maçında San Marino'yu rahat geçti.

3. dakikada Daler Kuzyaev, 19. dakikada Sergey Petrov, 49. dakikada Aleksey Miranchuk, 56. dakikada Aleksey Ionov ve 78. dakikada Nikolai Komlichenko'nun golleri Rusya'yı galibiyete taşıdı.

Rusya grubu 24 puanla ikinci, puansız San Marino ise sonuncu olarak elemeleri tamamladı.