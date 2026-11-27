Al Ittihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wissing, Roshn Suudi Ligi'nde Neom karşısında alınan galibiyete rağmen takımın taraftarlarını şoke etti.

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Al Ittihad, cuma akşamı oynanan maçta Neom'u 1-0 mağlup etti . Karşılaşma, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında Cidde'deki Prens Abdullah Al-Faisal Spor Şehri Stadı'nda oynandı.

Galibiyete rağmen Wissing, Hollandalı kanat oyuncusu Steven Bergwijn'in yeni bir sakatlık yaşadığını açıkladı. Oyuncu, önceki sakatlığından Neom maçıyla daha yeni dönmüştü.

Alman teknik adam, maç sonu basın toplantısında yaptığı ve Suudi Arabistan gazetesi Asharq Al-Awsat'ın aktardığı açıklamada şunları söyledi: "Bergwijn kendini iyi hissetmiyor, sağlık sağlık durumunu sağlık ekibiyle birlikte netleştirmemiz gerekiyor."

Hollandalı kanat oyuncusu, geçen pazartesi AFC Elit Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Özbekistan temsilcisi Pakhtakor'a karşı alınan 2-0'lık galibiyette ilk 11'de forma giymişti.

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Tottenham Hotspur'un eski yıldızı, bacağına aldığı darbe nedeniyle 84. dakikada oyundan çıkmış ve Neom maçında oynayıp oynayamayacağı konusunda şüpheler doğmuştu.

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Ancak Bergwijn perşembe günü Al Ittihad'ın takım antrenmanlarına döndü ve Neom maçına hazır hale geldi. Alman teknik direktör Jens Wissing de onu ilk 11'de sahaya sürdü, ancak oyuncu yeniden sakatlandı.

Maça ilişkin olarak Wissing şöyle konuştu: "Galibiyetten mutluyum, zorlu bir rakibe karşı önemli bir zafer. Neom bu sezon ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Güçlü bir futbol oynayabiliyor ve fiziksel olarak güçlü. İlk yarıda onlara karşı zorlandık, ikinci yarıda ise oyuncularımızdan mükemmel bir tepki gördük."

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Wissing sözlerini şöyle sürdürdü: "Fiziksel yön önemli, özellikle sıcak havalarda. Ancak hava yumuşamaya başladı ve fiziksel seviyemiz daha iyi hale geldi. Fiziksel olarak daha hazır olan takım ligin zirvesinde yer alır."

Alman teknik adam ayrıca takımın ilk yarıdaki hücum üçlüsü Bergwijn, Nijeryalı George Ilenikhena ve Marwan Al-Sahafi'yi eleştirdi. Performanslarından memnun olmadığı için onları ikinci yarının başında oyundan almaya karar verdiğini vurguladı.

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Wissing son olarak şunları söyledi: "İlk yarıda iyi değildik. Bazı oyuncular presle ilgili onlardan istediğimi uygulayamadı. Bu yüzden performanslarından memnun olmadığım için üç değişiklik yaptım ve bence bu değişiklikler başarılı oldu."

Wissing, ikinci yarının başında Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum ve Ahmed Al-Ghamdi'yi oyuna dahil etmeye karar vermişti.

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Youssef En-Nesyri oyuna girer girmez maçın gidişatını değiştirmeyi başardı. Hareketleriyle Neom savunmasını büyük ölçüde rahatsız eden Faslı oyuncu birçok kez gole yaklaştı, ancak son vuruşlarında isabet bulamadı.

Düğüm 75. dakikada çözüldü: Cezayirli orta saha oyuncusu Houssem Aouar'ın uzun ara pasında Youssef En-Nesyri kafayla topu konuk takımın ağlarına gönderdi.

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Hakem başlangıçta Faslı golcünün ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti, ancak ardından video yardımcı hakem sistemiyle iletişime geçti ve VAR, En-Nesyri'nin golünün geçerli olduğunu teyit etti.

Bu gol Youssef En-Nesyri için ayrı bir anlam taşıyordu, zira Al Ittihad formasıyla hem Roshn Suudi Ligi'nde hem de AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde tam bir ay süren gol orucunu sona erdirdi.

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Bu golle Youssef En-Nesyri, tüm kulvarlarda 9. golüne ulaşarak bu sezon Al Ittihad'ın en golcü oyuncusu oldu ve aynı sayıda gol atan Nijeryalı golcü George Ilenikhena ile eşitlendi.

Ayrıca istatistik şirketi Opta'ya göre bu gol, Faslı golcünün Neom ağlarına gönderdiği üçüncü gol oldu. Böylece Neom, geçen sezonun kış döneminde Al Ittihad'a gelmesinden bu yana Roshn Suudi Ligi'nde En-Nesyri'nin en sevdiği kurban haline geldi.