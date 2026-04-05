Galibiyet uzaklaşsa da... Tony, kararlı bir mesajla Roshen Ligi'ndeki rekabeti alevlendiriyor

Al-Nassr, Roshen Profesyonel Ligi'nde zirveden uzaklaşmış olsa da, Al-Ahli Jeddah'ın İngiliz forveti Ivan Tony, sezonun bitimine 7 hafta kala pes etmeyi reddetti.

Tony, dün Cumartesi günü Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Ahli'nin Damak'ı 3-0 mağlup ettiği maçta bir gol attı.

Ayrıca okuyun... Diyab, Inzaghi'ye saldırdı: Tek bir oyuncu sisteminizi mahvetti!



Tony, "Action with Walid" programına yaptığı açıklamada, "Lig henüz bitmedi, sonuna kadar şampiyonluk yarışında şansımız olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Önümüzdeki tüm maçlara aynı güç ve coşkuyla çıkacağız, rakiplerimizin tökezlemesini umuyoruz ve taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağız" diye ekledi.

"Asya Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluk için mücadele etme gücümüz var, ancak şu anki aşama en zorlu olanı" diyerek sözlerini tamamladı.