Frenkie de Jong'un sakatlığı, Barcelona'nın Deportivo Alaves karşısında aldığı galibiyette sıradan bir ayrıntı olarak kalmadı ve Katalan ekibinde ciddi bir endişe kaynağına dönüştü. Hansi Flick, sakatlığın yerini açıklarken Hollandalı orta saha oyuncusunun yeni bir aksilik yaşamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Üstelik bu gelişme, merakla beklenen Atletico Madrid maçı öncesinde son derece kritik bir zamana denk geldi.

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Flick, İspanyol Sport gazetesinin aktardığı maç sonu açıklamalarında De Jong'un sakatlığının baldırda olduğunu açıkladı. Belirtilerin gerçek bir sakatlığa işaret ettiğini vurgulayan Alman çalıştırıcı, bunun oyuncuyu daha önce sahalardan uzak tutan fiziksel sorundan farklı nitelikte olduğunu da belirtti.

Alman teknik adam, “Baldırında, evet, baldırında. Durum farklı ama görünüşe göre gerçekten bir sakatlık.” dedi.

Barcelona'nın teknik direktörü, oyuncunun psikolojik durumundan etkilendiğini gizlemedi. De Jong'un büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve aynı duygunun teknik ekibe de hâkim olduğunu söyleyen Flick, takımın oyuncusuna yeniden kavuştuğunu ve onun alışılmış seviyesine dönmesinden faydalanmaya başladığını hatırlattı.

Flick sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayal kırıklığı içinde, biz de öyleyiz. Bence önceki sakatlığından döndükten sonra iyi bir dönem geçiriyordu ve dönüşüne çok sevinmiştik.”

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Hollandalı orta saha oyuncusunun sakatlığı, zamanlaması nedeniyle iki kat önem taşıyor. Sakatlık, önümüzdeki çarşamba günü oynanacak kritik Atletico Madrid maçına sadece birkaç gün kala geldi. Bu durum, teknik ekibi orta sahadaki en önemli isimlerinden birini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor.

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Sakatlığın ciddiyetini ve oyuncunun ne kadar süre forma giyemeyeceğini tıbbi testlerin belirlemesi bekleniyor. Flick, test sonuçları çıkmadan oyuncunun durumu hakkında kesin bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Bu aksilik, De Jong için kişisel açıdan da acı bir darbe oldu. Önceki sakatlığını atlatan oyuncu kademeli olarak yeniden forma giymeye başlamıştı ve istikrarını yeniden yakalayarak sezonun önemli döneminde takımına katkı vermesi bekleniyordu.

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De Jong'un sakatlığının yarattığı endişeye rağmen Flick, Alaves karşısındaki sonuçtan ve genel performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Alman teknik adam, zorlu bir başlangıcın ardından maçın kontrolünü yeniden ele alan Barcelona'nın galibiyeti hak ettiğini düşünüyor.

Bununla birlikte Flick, bazı ayrıntıların geliştirilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Özellikle topla oyun, daha sakin olmak ve boş alanları değerlendirmede daha ciddi davranmak gerektiğini belirten Flick'e göre bu unsurlar, takımın önümüzdeki maçlarda daha istikrarlı bir performans ortaya koymasına yardımcı olacak.