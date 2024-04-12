'Galatasaraylıyım' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan şaşırtan açıklama! 'Galatasaray'da oynarken...'

Serie A devi Inter'in Türk yıldızından şaşırtan Galatasaray açıklaması geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in formasını giyen Hakan Çalhanoğlu, yaptığı açıklamada Galatasaray hakkında konuştu.

Çalhanoğlu, geleceğe yönelik düşüncelerinden de bahsederken Sarı-Kırmızılı takıma yönelik taraftarları üzecek ifadeler kullandı.

Ne söylendi?

CBS Sports'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'la ilgili önemli ifadeler kullandı. Milli Yıldız, yaptığı açıklamada, Avrupa'da kalmak istediğinin altını çizerken Galatasaray'da oynama hayalini kurmadığını sözlerine ekledi.

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Milli futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse kendimi Galatasaray’da oynarken hayal etmiyorum. Her zaman Avrupa’da oynamayı sevmişimdir. Benim amacım hep Avrupa'da kalmak olmuştur. Düşmeden bu seviyede kalmak istiyorum. Türk futbolunu takip ediyorum. Umarım, kendi adıma geçtiğimiz aydan daha iyi şeyler yapabilirim" dedi.

'Galatasaraylıyım' demişti

2019 yılında Fanatik Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Hakan Çalhanoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

“Galatasaray ve taraftarına her zaman sempatim oldu. Hiçbir zaman söylemekten çekinmedim. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. En yakın arkadaşlarım bile ultrAslan’dan. İleri de ne olur bilmem tabi ama gönlüm hep Galatasaray’dan yana."