Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Manchester United'ın kendisine yönelik ilgisini yeniden artırmasının ardından kulüpten gelecek teklifleri dinlemeye hazır. Değeri 100 milyon sterline kadar çıkan 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Premier League'de oynama hayalini sürdürüyor ve Mauricio Pochettino'nun hücum sorunlarını çözebilir.

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Golcü İngiltere'ye transfer olmaya açık

İngiliz gazetesi The Sun'a göre Osimhen, United'ın girişiminden memnun ve Türkiye'deki yıllık maaşı olduğu belirtilen 13 milyon sterline denk bir ücreti kabul etmeye hazır. Ancak eski Napoli forvetinin Haziran 2029'a kadar süren sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor. Bu da sezon ortasında gerçekleşebilecek bir transferin büyük ölçüde kendi elinde olmadığı anlamına geliyor. Türkiye'deki haberlere göre son şampiyon, yıldız golcüsüne 80 milyon ile 100 milyon sterlin arasında değer biçiyor.

Kaynak, golcünün kulübüne bağlılığını vurguladı

Osimhen'in ayrılmak için baskı yapmaya isteksiz olması, 2024'te Napoli'den ayrıldığı zorlu süreçte yanında duran ve kariyerini yeniden canlandırmasına yardımcı olan Galatasaray'a duyduğu minneti yansıtıyor. İlk olarak kiralık gelen oyuncu, kalıcı transferinden önce ilk sezonunda 37 gol attı. Geçen sezon 22 gol kaydeden Osimhen, İstanbul ekibinin yeni bir şampiyonluk peşinde olduğu bu sezonda da şimdiden 10 gole ulaştı.

Habere göre Osimhen'in yakın çevresi, oyuncunun Old Trafford'a transfer olmaktan memnuniyet duyacağını biliyor. Ancak kulübünü ikna etmek hâlâ en büyük engel. İngiliz tabloid gazetesinin United'ın ilgisi hakkında görüştüğü, Osimhen'e yakın bir kaynak şöyle dedi: “Elbette bu ilgi onu gerçekten memnun ediyor ama o kulübüne bağlı biri. Bu nedenle United'ın onu transfer etmek için ciddi biçimde harekete geçmesi gerekecek.

“Victor gittiği her yerde gol atar, bunu kanıtladı. Ama mesele gerçekten iki kulübe bağlı.”

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Manchester United bitirici bir golcüden yoksun

United'ın golcü arayışının arkasında, ilk 10 lig maçından yalnızca birini kazanan Michael Carrick'in görevine mal olan kötü sezondaki belirgin gol eksikliği yatıyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen pahalı oyunculardan oluşan kadro, şimdi düşme hattına yakın bir konumda.

Forvetler Benjamin Sesko ve Joshua Zirkzee, tüm kulvarlarda toplam yalnızca dört gol atabildi. Bu nedenle ikisi de tartışmasız ilk tercih hâline gelemedi. Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo merkezde oynayabilse de Pochettino, tıpkı Tottenham'da yönetimi altında oynayan Harry Kane gibi, ileri uçta görev yapabilecek, düzenli gol atacak ve takımın oyununa katkı sağlayacak, kendini kanıtlamış bir forvet istiyor.

Pochettino dönemi Liverpool maçıyla başlıyor

Göreve hemen başlamak üzere özel jetle Manchester'a gelen Pochettino, yeni kulüplerindeki ilk maçlarda yenilmeme rekorunu bu hafta sonu Liverpool karşısında riske atacak. Chelsea'nin eski teknik direktörü, ocak ayı gelmeden takımını tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak için gol yollarında zorlanan hücum hattından daha fazla verim almak zorunda. Yine de Osimhen'i Türkiye'den transfer etmek, sözleşmesinin bitimine iki yıl kalacağı gelecek yaz çok daha gerçekçi görünüyor.