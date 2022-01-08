Süper Lig'in ikinci yarısına sahasında Giresunspor'u konuk ederek açan Galatasaray sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılırken, karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarların maçın son bölümündeki tepkisi damga vurdu.

Sergilenen futboldan memnun olmayan Galatasaraylı taraftarlar, oyunu ve oyunculara tepkilerini Fatih Terim aracılığıyla gösterdi.

"Söylesene Fatih Hoca takım niye oynamıyor" tezahüratlarıyla tepkilerini dile getiren Galatasaraylı taraftarların, bu protestosu kayıtsız kalmadı.

Teknik direktör Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada sezonun büyük bir bölümünde oynadıkları oyundan memnun olduklarını belirtirken, şanssızlıktan yakındı.

Fatih Terim ne söyledi?

Galatasaray kalesine gelen ilk şutların gol olma yüzdesinin yüksekliğinden şikayet eden Terim, Giresunspor maçı özelinde istedikleri futbolu yansıtamadıklarını belirtti:

"Taraftarın tepkisini duydum. ‘Niye oynamıyor’ diyorlar. Şu ana kadar oynayan bir takım var, bugün iyi oynamadık. Çünkü gol bizi çabuk kırdı. Gençlerin, ‘Yine mi aynı şey’ endişesiyle düşündüğünü düşünüyorum. Bir şok yaşandı, çabuk kırıldık.

"Devamlı inişleri hiç de tahmin etmedik, iniş çıkışları düşünmüştük. İlk yarının sonunda oynanan maçları gördükten sonra kimsenin bu takım ne oynuyor deme hakkı yok. Bu takım ne kaçırıyor deme hakkı var.

"Nasıl mağlup olduğumuz da ortada. Biz kimse gibi başka bahaneler de üretmiyoruz orada bu verilmedi, burada bu alınmadı diye. İstedikleri gibi tezahürat yapabilirler tabii ki. Olabilir.

"İlk yarının en iyi oynayan takımlarından birisi biziz. Bütün zevk veren oyunlara bakabilir herkes. Bugün için hayır.

"Bizi buradan çıkaracak şey, rakibe gol atarak cevap vermemizdi ama 1-2 metreden bazen olmuyor. Bize her vurulan oluyor. Bu oluyor bazen. Üzgünüz. Buradan çıkacağız. Bu yerin kendimize yakışmadığını biliyoruz."

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