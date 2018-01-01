Galatasaraylı Serdar Aziz'den sakatlık ve tatil açıklaması

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Sivasspor maçında neden kadroda olmadığına dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada rahatsızlığı sebebiyle forma giyememişti.

Tecrübeli stoper, sarı kırmızılı bazı taraftarlarca tatile gittiği için bu maçta oynamadığı şeklinde suçlanmıştı.

Serdar Aziz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada bu iddialara açıklık kazandırdı.

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Maç sabahında gıda zehirlenmesi yaşadığını ifade eden milli futbolcu, şöyle devam etti:

Sivasspor maçında rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz'den açıklama... pic.twitter.com/38u8Kw0qUA — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 24 Aralık 2018

"'Bilindiği üzere maç sabahı gıda zehirlenmesi yaşadım ve bu yüzden maçta forma giyemedim. Bugün ise ailemle daha önceden planlanmış olan tatil programımız için yola çıktı. Sezonun ilk yarısında birçok şanssızlık ve olumsuzluklara rağmen, çok mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Devre arasında kampında daha çok çalışıp, 22. şampiyonluğu hep beraber kutlamak dileğiyle hoşcakalın."