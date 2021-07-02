Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Tokyo Olimpiyatları'nda forma giymeyecek

Mısır’ın Olimpiyat kadrosunda Galatasaraylı Mostafa Mohamed yer almıyor.

Mısır Olimpiyat Milli Takımı’nın teknik direktörü Shawky Gharib, Tokyo’ya götüreceği 23 kişilik kadroyu açıkladı.

Kadroda Galatasaray’da forma giyen Mostafa Mohamed ve Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah yer almadı.

Mısır Futbol Federasyonu, Mostafa Mohamed’i Tokyo’ya götürebilmek için bir süredir Galatasaray ile yoğun bir görüşme trafiği içindeydi. Ancak Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Mohamed’e görev vermek isteyen Galatasaray, oyuncunun milli takıma katılmasına izin vermedi.

Salah'a da izin yok

Mısırlı yetkililer Mohamed Salah’ın kulübü Liverpool’u ikna etmek için de yoğun çaba harcadı. Ancak Jürgen Klopp’un Salah’ı sezon öncesi kampında görmek istemesinden dolayı izin çıkmadı.

Pandemiden dolayı bir yıl ertelenen 2020 Yaz Olimpiyatları'ndaki futbol turnuvasının 21 Temmuz-7 Ağustos 2021 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Kadrolarını 24 yaş altı oyunculardan oluşturması gereken takımların, yaş sınırının üzerindeki üç oyuncuyu takıma davet etme hakkı bulunuyor.

Normal şartlarda Olimpiyat kadroları 23 yaş altı oyunculardan oluşuyor. Ancak turnuvanın bir yıl ertelenmesi sebebiyle, aradan geçen sürede 23 yaşını dolduran oyuncuları mağdur etmemek amacıyla böyle bir karar alındı.

Mısır, 24 yaş üstü oyuncu haklarını Muhammad Al-Shennawi, Ahmed Hegazy veMahmoud Hamdi Al-Wansh için kullandı.

Mısır, Tokyo Olimpiyatları’nda C Grubu'nda İspanya, Arjantin ve Avustralya'ya karşı mücadele edecek.

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