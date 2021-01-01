Galatasaraylı Mbaye Diagne West Bromwich Albion'da

Galatasaray Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi. Golcü oyuncu sezonu West Bromwich Albion'da tamamlayacak.

Santrfor bölgesini Mısırlı golcü Mostafa Mohamed ile güçlendiren Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takım Mbaye Diagne'nin İngiltere'ye transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bu bildirim TFF'nin lisans sayfasına da yansıdı.

Sezon sonuna dek Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'a kirlalanan Senegalli oyuncu, yeni takımının küme düşmemesi halinde zorunlu satın alma opsiyonuyla Galatasaray'dan ayrılacak. 20 takımlı Premier Lig'de 11 puanla 19'uncu sırada yer alan West Bromwich Albion attığı 15 golle ligin en az gol atan takımlarından biri konumunda.