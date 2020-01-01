Galatasaraylı Marcao hangi maçlarda oynayamayacak
Galatasaray'da Marcao üzüntüsü yaşanıyor. Yetenekli stoper, antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlandı. Marcao'nun uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;
"Oyuncumuz Marcao Teixeira’nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.
Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Marcao hangi maçlarda forma giyemeyecek
Brezilyalı stoperin Temmuz ayına kadar iyileşmesinin mümkün görülmediği ve en az 5 maç oynayamayacağı düşünülüyor.
Marcao'nun kaçırabileceği maçlar şu şekilde;
Çaykur Rizespor (D)
Gaziantep FK
İstanbul Başakşehir (D)
Trabzonspor
Aytemiz Alanyaspor (D)
Luyindama'nın da sakatlığı nedeniyle sözleşmesinin askıya alındığı Galatasaray'da, Marcao'nun yerine genç oyunculardan Emin Bayram'ın forma giymesi gündemde.