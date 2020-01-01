Galatasaraylı Marcao hangi maçlarda oynayamayacak

Galatasaray kötü bir haberle sarsıldı. Antrenmanda sakatlanan Marcao Teixeira'nun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

'da Marcao üzüntüsü yaşanıyor. Yetenekli stoper, antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlandı. Marcao'nun uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Oyuncumuz Marcao Teixeira’nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.

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Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Marcao hangi maçlarda forma giyemeyecek

Brezilyalı stoperin Temmuz ayına kadar iyileşmesinin mümkün görülmediği ve en az 5 maç oynayamayacağı düşünülüyor.

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Marcao'nun kaçırabileceği maçlar şu şekilde;

Çaykur Rizespor (D)

Gaziantep FK

İstanbul (D)



Aytemiz (D)

Luyindama'nın da sakatlığı nedeniyle sözleşmesinin askıya alındığı Galatasaray'da, Marcao'nun yerine genç oyunculardan Emin Bayram'ın forma giymesi gündemde.