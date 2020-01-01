Galatasaray

Galatasaraylı Marcao hangi maçlarda oynayamayacak

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Galatasaray kötü bir haberle sarsıldı. Antrenmanda sakatlanan Marcao Teixeira'nun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'da Marcao üzüntüsü yaşanıyor. Yetenekli stoper, antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlandı. Marcao'nun uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Oyuncumuz Marcao Teixeira’nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.

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    Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.

    Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

    Galatasaraylı Marcao hangi maçlarda oynayamayacak

    Marcao hangi maçlarda forma giyemeyecek

    Brezilyalı stoperin Temmuz ayına kadar iyileşmesinin mümkün görülmediği ve en az 5 maç oynayamayacağı düşünülüyor. 

    Haberin devamı aşağıda

    Marcao'nun kaçırabileceği maçlar şu şekilde;

    Çaykur Rizespor (D)
    Gaziantep FK
    İstanbul Başakşehir (D)
    Trabzonspor
    Aytemiz Alanyaspor (D)

    Luyindama'nın da sakatlığı nedeniyle sözleşmesinin askıya alındığı Galatasaray'da, Marcao'nun yerine genç oyunculardan Emin Bayram'ın forma giymesi gündemde.

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