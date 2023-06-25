Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın bir futbolcununun menajeri, sosyal medya fenomeninden ilginç bir istekte bulundu.

2022/23 sezonunu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray'ın, bir futbolcununun menajerinden sosyal medya fenomenine herkesi şaşırtan bir mesaj gönderildi.

Sosyal medya fenomeni Duru Önver, Galatasaraylı bir futbolcu hakkında herkesi şok eden bir paylaşımda bulunarak kendisine yazılanları gözler önüne serdi.

Önver, Galatasaraylı bir futbolcunun menajerinin kendisine ulaşarak futbolcunun onunla, "minik bir tatil" yapmak istediğiyle ilgili mail attığını açıkladı.

Ne söylendi?

Duru Önver'e, Galatasaraylı futbolcunun menajerinden gelen mesaj ise şu şekilde:

"Ben, Galatasaray A futbol takımının profesyonel bir oyuncusunun kişisel menajeriyim.

"Gizlilik ihlalleri gereği adına, futbolcunun adını şu anda paylaşamıyorum.

"Kendisi, sizinle önümüzdeki günlerde yurt içi ya da yurt dışında baş başa minik bir tatil geçirmek istiyor.

"Eğer ilgilenirseniz, geri dönüş sağlayınız."