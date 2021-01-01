Galatasaray

Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui'iye destek

Goal
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Okan Kocuk Galatasaray 122021
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Galatasaraylı futbolcular, havai fişek kazasında yaralanan ve tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'yi Antalyaspor maçında unutmadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

>> Omar Elabdellaoui'den iyi haber

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Sarı-kırmızılı futbolcular maç öncesi ısınmaya, havai fişek kazası sonucu yüzünden ve gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui'ye destek tişörtleriyle çıktı. ''Geçmiş olsun Omar Elabdellaoui'' yazılı tişörtlerle ısınan Galatasaraylı futbolcular takım arkadaşını unutmadı.

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    Omar Elabdellaoui'nin hastanede tedavisi devam ediyor.

    Galatasaray 122021

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