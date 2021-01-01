Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui'iye destek
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Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.
>> Omar Elabdellaoui'den iyi haber
Sarı-kırmızılı futbolcular maç öncesi ısınmaya, havai fişek kazası sonucu yüzünden ve gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui'ye destek tişörtleriyle çıktı. ''Geçmiş olsun Omar Elabdellaoui'' yazılı tişörtlerle ısınan Galatasaraylı futbolcular takım arkadaşını unutmadı.
Omar Elabdellaoui'nin hastanede tedavisi devam ediyor.