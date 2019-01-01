Galatasaraylı futbolculara sosyal medya yasağı

Fatih Terim, sarı kırmızılı futbolcuların takım otobüsünde ve soyunma odasında video çekip yayınlamasını yasakladı.

’da her zaman aile ortamını oluşturan ancak disiplini de hiçbir zaman elden bırakmayan Fatih Terim, futbolculara önemli bir yasak getirdi.

Hürriyet Gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Takımda tüm sezon boyunca takım otobüsü ve soyunma odasında karşılaşma öncesinde video çekilmesi yasaklandı. Sarı kırmızılı kulübün iletişim ve medya ekibi dışında bu iki alanda oyuncuların video çekmemesi ya da bu iki yerden sosyal medya hesaplarından canlı yayın paylaşımları yapmamaları istendi. Yeni transfer Ryan Babel de bu gelişmeyi YouTube sayfasında takipçilerine “Otobüs ya da maçtan önce soyunma odasında video çekemiyorum” diyerek duyurdu.

Sosyal medya paylaşımları Galatasaray’da özellikle geçen dönem büyük sıkıntılara neden olmuştu... derbisi öncesinde Florya’ya sarı kırmızılı takımı uğurlamaya gelen taraftarın coşkusuna hayran kalan ve otobüsten sosyal medya hesabından canlı yayına geçen Mbaye Diagne’nin paylaşımı Sinan Gümüş’ü adeta yakmış ve oyuncunun takımdan ayrılmasına kadar devam edecek süreci başlatmıştı.