Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk kutlamalarına hangi şarkılarla çıktı?

'ın kazandığı 22. şampiyonluğun kutlaması Türk Telekom Stadı'nda yapıldı.

Sahneye tek tek çağrılan futbolcular ve teknik ekip kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktı.

İşte futbolcuların ve teknik ekibin tercih ettiği şarkılar:

- Selçuk İnan: Barış Manço - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

- Fernando Muslera: Dj Sonni - Fiesta

- Mariano: Grupo Revelçao - Ta Escrito

- Ahmet Çalık: Sezen Aksu - Yalnızca Sitem

- Younes Belhanda: Mustafa Sandal - Beni Ağlatma

- İsmail Çipe: Maher Zain - Mawlaya

- Martin Linnes: Kygo & Imagine Dragons - Born To Be Yours

- Ryan Donk: Umut Timur - Vermedin

- Badou Ndiaye: yerel müziği

- Ömer Bayram: İbrahim Tatlıses - Mavişim

- Emre Akbaba: Şereftir Seni Sevmek

- Henry Onyekuru: Soft - Money

- Kostas Mitroglou: Notorious BIG - Hypnotize

- Fernando: MC Guime - Pais do Futebol

- Semih Kaya: Çav Bella (Bella Ciao)

- Christian Luyindama: Nego Dimaria - Mbeya Mbeya

- Emre Taşdemir: Duman - Senden Daha Güzel

- Yunus Akgün: Galatasaray Marşı

- Marcao: Nipsey Hussle - Rap N****s

- Muğdat Çelik: Müslüm Gürses - Kaç Kadeh Kırıldı

- Sofian Feghouli: Galatasaray Marşı

- Ümit Davala: Phil Collins - Another Day In Paradise

- Levent Şahin: Ebru Gündeş - Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda

- Fatih Terim: Adanmış Hayatların Umudu ardından Şampiyonlar Ligi Müziği