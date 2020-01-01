Galatasaraylı Elabdellaoui, testinin pozitif çıktığını açıkladı

Omar Elabdellaoui sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada pozitif test haberini doğruladı.

'ın Norveçli savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Omar Elabdellaoui, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çoğunuzun da bildiği gibi Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hafif semptomlar gösteriyorum ama genel anlamda iyiyim. İyi dilekler ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla dokuz maça çıktı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü 'la karşılaşacak.