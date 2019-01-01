Galatasaray'ın yıldızı Falcao, Gençlerbirliği maçında yok

Sarı kırmızılı ekibin başkent kafilesine Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama dahil edilmedi.

, ile deplasmanda yapacağı lig müsabakasının maç kafilesini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı maç sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi devam eden ve düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor.

Kadro şu isimlerden oluşuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.