Galatasaray'ın yeni transferi Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) kimdir?

Galatasaray'ın yeni stoperi Marcos do Nascimento Teixeira'yı (Marcao) yakından tanıyın.

Galatasaray, yeni stoperini buldu. Sarı kırmızılı takım, borsaya yaptığı açıklamada Marcos Do Nascimento Teixeira için kulübü Chaves ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) kimdir?

Tam adı Marcos do Nascimento Teixeira olan Marcao, 1996 yılında Brezilya'nın Londrina kentinde dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine Brezilya ekiplerinden Guaratingueta'da başlayan 22 yaşındaki savunmacı, 2015'te Atletico Paranaense'ye transfer oldu ve bu kulüpte kaldığı süre boyunca iki farklı takıma kiralandı.

1 - Bu sezon Portekiz Primeira Ligi'nde en fazla ikili mücadele kazanan savunma oyuncusu Chaves forması giyen Marcao (125). Dedikodu. pic.twitter.com/LZvyIrJBHJ — OptaCan (@OptaCan) 9 Ocak 2019

2017'nin Ocak ayında Atletico Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı ve kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulüpte forma giydi.

2017-18 sezonunu Rio Ave'de geçiren Marcao, 20 lig, 3 Portekiz Kupası maçına çıktı ve sezonu 23 maçla tamamladı. Aynı sezon Rio Ave, ligi 5. sırada tamamlamayı başardı.

2018 yazında Paranaense'den ayrılan Marcao, bir kez daha Portekiz'in yolunu tuttu ve Chaves'e transfer oldu. Genç oyuncu ligin ilk yarısında hiçbir maçı kaçırmadı ve 16 karşılaşmada görev yapıp 2 gol kaydetti. Marcao ayrıca 4 Portekiz Lig Kupası, 2 Portekiz Kupası maçına da çıktı. Chaves, 16 maç sonunda 9 puanla ligde son sırada yer alırken 16 haftada kalesinde 23 gol gördü.

1.85 boyundaki Marcao, daha önce Brezilya Milli Takımı'nda forma giymedi. Oyuncu alt yaş kategorilerinde de milli formayla tanışamadı.

Marcao'nun Chaves'teki mevcut sözleşmesi 2022 yılında tamamlanıyor.