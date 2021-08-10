Galatasaray'ın yeni stoperi Victor Nelsson, geçen sezon Kopenhag'da neler yaptı?

Danimarkalı stoperin geçtiğimiz sezon Kopenhag'daki performansı nasıldı?

Stoper mevkisi için arayış içinde olan Galatasaray, Victor Nelsson'u renklerine bağlayarak hedefine ulaştı.

Peki iki sezondur Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen 22 yaşındaki savunmacı, sarı-kırmızılılara neler katabilir?

OptaCan istatistikleriyle gelin bir göz atalım.

Victor Nelsson'un istatistikleri

Geçtiğimiz sezon Kopenhag'da 27 maçta forma giyen Danimarkalı stoper, özellikle top uzaklaştırma konusunda bir hayli iyi.

Nelsson, geçtiğimiz sezon %72.7 ortalamasını yakalayarak ligin en fazla top uzaklaştıran oyuncusu olmayı başardı.

Bunun yanında ikili mücadelelerde %86.6'lık bir başarı yakalayan 22 yaşındaki oyuncu, hava topunda ise %67.9 ortalamasına sahip.

%67.9 top kapma ortalamasıyla oynayan Nelsson, sezon içinde 38 kez pas arası yaptı, 131 kez top kazandı 122 kez top uzaklaştırdı.

Victor Nelsson'un kariyeri

Futbola FC Nordsjaelland altyapısında başlayan Victor Nelsson, 2015 yılında U-19 takımına, 2016'da ise A takıma yükseldi.

Üç sezon FC Nordsjaelland takımında forma giyen Danimarkalı stoper, 2019'da 3 milyon 600 bin euro bonservis ücreti karşılığında Kopenhag'a transfer oldu.

Galatasaray'dan hangi açıklama yapıldı?

Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperin transferini sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu.

"14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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