Galatasaray'ın yeni forveti Fransa'dan! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 27 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Süper Lig'in ikinci yarısına iki galibiyetle başlayan Galatasaray, forvet arayışlarını iyice hızlandırdı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı kırmızılılar Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen 32 yaşındaki santrafor Loic Remy'i kiralama konusunda önemli yol katetti.

Fransız golcünün de Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon Lille formasıyla 12 lig maçına çıkan Remy, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Wilfried Bony Galatasaray'a gelebilir

Swansea menajeri Graham Potter, FA Kupası'ndaki Gillingam FC galibiyeti sonrası Wilfried Bony hakkındaki soruları yanıtladı.

Graham Potter'a, Bony'nin kadro dışı olmasının sebebinin transfer görüşmeleri olup olmadığı soruldu.

Potter ise, "Sanırım her şey sona erene kadar bekleyeceğiz ve transfer dönemi kapandığında konuyu değerlendireceğiz." dedi.

Wilfried Bony'nin adı son günlerde sık sık santrfor arayan Galatasaray ile anılıyordu.

Kasımpaşa cephesinden Mbaye Diagne açıklaması

Ligde şu ana kadar attığı 20 golle fırtına estiren Kasımpaşa'nın golcü ismi Mbaye Diagne'nin sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray ile ilgili yaptığı iki paylaşım oldukça ses getirmişti.

Senegalli oyuncu, kendisine ait Instagram hesabından, kendi fotoğrafının yer aldığı ve 'Galatasaray, Diagne ile prensipte anlaştı dedi' cümlesinin yer aldığı bir görseli kalp gözler emojisi koyarak paylaşmış, ardından Galatasaray logolarının da yer aldığı bir görsel paylaşmıştı.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hilmi Öksüz, konuyla ilgili Skorer 'e yaptığı açıklamada, "Transferle ilgili herhangi bir bilgim yok. Zaten Galatasaray'ın o kadar parası yok. Böyle bir durum olsaydı bizimle iletişime geçilirdi. Galatasaraylı yöneticiler arkadaşlarımız. Bu iddialar basının asparagasları." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Diagne'nin bu açıklamanın ardından yaptığı iki paylaşımı da sildiği görüldü.

İşte Diagne'nin yaptığı o paylaşımlar...

Galatasaray'ın yeni hedefi Guidetti

Galatasaray yönetimi, forvet transferi için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

Birçok oyucuyla ismi anılan sarı-kırmızılı kulüp için son olarak yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Sporx 'in haberine göre Galatasaray, son olarak İspanyol ekiplerinden Alaves'te forma giyen İsveçli oyuncu John Guidetti'yi gündemine aldı.

Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ancak Alaves yönetiminin oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmak istemesinin transferin önünde bir engel olduğu kaydedildi.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Alaves forması altında 6'sı ilk 11'de olmak üzere 16 resmi maça çıktı ancak rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Sürpriz iddia! Austin geliyor...

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Southampton forması giyen Charlie Austin'i kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Milliyet 'ten Nevzat Dindar 'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim bugün, anlaşma sağlanan bir golcüyü İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Kulübe yakın kaynaklara göre bu isim Southampton'ın 29 yaşındaki oyuncusu Charlie Austin.

İngiliz golcü, bu sezon şu ana kadar Southampton forması altında 9'u ilk 11'de olmak üzere 18 resmi maçta görev aldı ve 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Khouma Babacar'ın tercihi Galatasaray

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Khouma Babacar ismi de gündeme geldi.

Fanatik 'te yer alan göre Sassuolo forması giyen Babacar'ın Galatasaray'a gelmeye oldukça sıcak baktığı ve sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyu kiralamak için harekete geçtiği kaydedildi.