Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, ara transferde kimleri transfer etti?

Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında karşılaşacak olan Benfica, kış transfer dönemini oldukça sessiz geçirdi ve bir golcüsünü gönerdi.

Benfica, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile karşılaşacak.

Portekiz ekibi bu kış transfer dönemini sakin geçirdi.

Benfica ara transferde kimleri aldı?

Benfica kış transfer döneminde almak yerine satışa yöneldi.

Daha önce Guangzhou Evergrande'ye kiralanan Anderson Talisca, anlaşıldığı üzere bonservisi ile Çin ekibine transfer oldu.

Diğer yandan Fenerbahçe'nin de bir dönem gündeminde olan Nicolas Castillo, 8 milyon euro karşılığında CF América'ya transfer oldu.

Benfica, B takımından ise üç takviye ile takımı güçlendirdi.

Jota, Ferro ve Ivan Zlobin as takıma katıldılar.