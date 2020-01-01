Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Play-off turunu geçmesi halinde grup aşamalarına kalacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

, UEFA play-off turunda İskoç temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, rakibini saf dışı bırakması halinde grup aşamalarına katılmaya hak kazanacak.

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Galatasaray şu ana kadar ön eleme turlarında sırasıyla Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i elemişti.

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Temsilcimiz, grup aşamalarına kalması halinde kura çekimine 2. torbadan katılacak ve 1., 3. ve 4. torba takımlarıyla eşleşecek.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın grup aşamalarına kalması halinde muhtemel rakipleri, play-off turu maçlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları kura çekimi, 2 Ekim Cuma günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar

Şu ana kadar UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına katılmaya hak kazanan takımlar UEFA Kulüpler Sıralaması'ndaki sıralarına göre şöyle: