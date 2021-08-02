Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü ön eleme turunu geçmesi halinde hangi takımla karşılaşacağı belli oldu.

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a iki maçta da mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile 5 Ağustos ve 12 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde hangi takımla karşılaşacağı belli oldu.

Galatasaray, turu geçerse hangi takımla karşılaşacak?

Sarı-kırmızılılar, üçüncü ön eleme turunu geçtikleri takdirde Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak.

Randers, ilk üç haftası tamamlanan Danimarka SuperLiga’da iki galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu sonuçların ardından Randers, puan tablosunun ilk sırasında yer alıyor.

Danimarka temsilcisi geride bıraktığımız 2020-21 sezonunu ise beşinci sırada tamamlamıştı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.

Yeni transferler kadroda yer alacak mı?

Galatasaray, St. Johnstone maçı öncesinde Patrick Van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu'yu UEFA'ya sunduğu listeye dahil etmişti.

Galatasaray’ın yeni transferi Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ise eski takımıyla UEFA Konferans Ligi elemelerinde oynadığından dolayı Avrupa Ligi iki eleme turunda forma giyemeyecek fakat grup aşamasında görev alabilecek.

Sarı-kırmızılılar, turu geçtiği takdirde Randers maçı öncesinde de kadroda değişiklik yapabilecek.

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