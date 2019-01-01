Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynayacağı maçlar öncesinde kadrosunu belirledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşmişti.

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yaptığı transferlerle birlikte yeni kadro listesini UEFA'ya bildirdi.

Ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, kurallar gereği kadroya üç futbolcu ekleyebildi. Bu isimler Christian Luyindama, Marcao ve Mbaye Diagne oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleci: Muslera, İsmail Çipe

Defans: Mariano, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Nagatomo

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Orta saha: Selçuk İnan, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli

Forvet: Sinan Gümüş, Onyekuru, Muğdat Çelik, Diagne

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda kimler yok?