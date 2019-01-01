Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu
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AA
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşmişti.
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yaptığı transferlerle birlikte yeni kadro listesini UEFA'ya bildirdi.
Ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, kurallar gereği kadroya üç futbolcu ekleyebildi. Bu isimler Christian Luyindama, Marcao ve Mbaye Diagne oldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise kadroya dahil edilmedi.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Kaleci: Muslera, İsmail Çipe
Defans: Mariano, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Nagatomo
Orta saha: Selçuk İnan, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli
Forvet: Sinan Gümüş, Onyekuru, Muğdat Çelik, Diagne
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda kimler yok?
- Kostas Mitroglou
- Semih Kaya
- Emre Taşdemir