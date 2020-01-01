Avrupa Ligi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

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Radamel Falcao García Galatasaray 2020
Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu mücadelesinde Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, maç kadrosunu açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, İkinci Eleme Turu'nda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü ekibiyle 17 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik mücadele öncesi maç kadrosunu açıkladı.

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Kadroda Fernando Muslera, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Valentine Ozornwafor, Emre Taşdemir ve yeni transferlerden Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürkoğlu yer almadı.

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    Galatasaray'ın maç kadrosuna bulunan isimler şu şekilde:

    Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Radamel Falcao.

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