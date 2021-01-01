Galatasaray'ın üç savunma oyuncusu Yedlin, Marcao ve Luyindama Hatayspor maçında cezalı

Sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da savunma oyuncularının cezalı duruma düşmesi teknik heyeti düşündürüyor.

Çaykur Rizespor karşısında aldığı yenilgiyle şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Galatasaray'ın tek kaybı üç puan olmadı.

Milli maç arasının ardından ligin zorlu deplasmanlarından birinde Hatayspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da kırmızı kart gören DeAndre Yedlin'in yanı sıra iki stoper Christian Luyindama ve Marcao da sarı kart cezaları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatayspor deplasmanında ideal savunma dörtlüsündeki üç oyuncudan yoksun bir şekilde mücadele edecek olan Galatasaray'da bu durum önemli bir problem gibi görünüyor.

Galatasaray'ın Hatayspor maçındaki stoperleri kimler olacak?

Yedlin'in yokluğunda Martin Linnes ve Şener Özbayraklı gibi alternatifleri bulunan Galatasaray'da iki stoperin yokluğunda Ryan Donk'un 11'e girmesine de kesin gözüyle bakılırken, Hollandalı oyuncunun partnerinin kim olacağı büyük bir soru işareti gibi duruyor.

Kadrosunda dört stoperi bulunan Galatasaray'da rotasyonun dördüncü oyuncusu olan Valentine Ozornwafor sarı-kırmızılı formayla şu ana dek sadece dokuz dakika süre almış durumda.

Ozornwafor bu sezon ne kadar oynadı?

Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşması dışında şans bulamayan 21 yaşındaki Nijeryalı stoper, Fatih Terim'in bir orta saha oyuncusunu stoperde değerlendirmemesi bu maça ilk 11'de çıkacak ve Gaalatasaray kariyerinde ilk defa bir maça 11'de çıkmış olacak.

Geçtiğimiz sezon İspanya 2. Ligi takımlarından Almeria'ya kiralanan Ozornwafor bu takımda 305 dakika oynamıştı.