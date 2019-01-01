Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki en son ne zaman derbi kaybetti?

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda en son 2016-17 sezonunda derbi kaybetmişti.

, Süper Lig'in 6. haftasında 'yi konuk edecek.

deplasmanında son dakikalarda gelen gole engel olamayıp 1 puanla yetinen Sarı Kırmızılılar, derbide Fenerbahçe'yi yenerek zirveden uzaklaşmamayı amaçlıyor.

Aslan bugüne dek Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbilerde rakiplerine üstünlük kurmayı bildi.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı derbiler

Galatasaray, 2011 yılının Ocak ayında açılışı yapılan yeni stadı Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı derbi maçlarda beş kez yenildi.

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Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 19 derbi müsabakası oynayan sarı kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 4 kez de eşitliği bozamadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 18 derbide rakip ağları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

Galatasaray'ı evinde derbide yenen son takım Fenerbahçe

Galatasaray'ın son yıllarda Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda yüzü gülmüyor. Fenerbahçe son olarak 2016-17 sezonuda Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 1-0 yenerken son iki sezondaki maçlar ise berabere bitti.