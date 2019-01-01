Galatasaray

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki en son ne zaman derbi kaybetti?

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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda en son 2016-17 sezonunda derbi kaybetmişti.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 

Yeni Malatyaspor deplasmanında son dakikalarda gelen gole engel olamayıp 1 puanla yetinen Sarı Kırmızılılar, derbide Fenerbahçe'yi yenerek zirveden uzaklaşmamayı amaçlıyor.

Aslan bugüne dek Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbilerde  rakiplerine üstünlük kurmayı bildi.

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Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı derbiler

Galatasaray, 2011 yılının Ocak ayında açılışı yapılan yeni stadı Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı derbi maçlarda beş kez yenildi.

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Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 19 derbi müsabakası oynayan sarı kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 4 kez de eşitliği bozamadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 18 derbide rakip ağları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

Galatasaray'ı evinde derbide yenen son takım Fenerbahçe

Galatasaray'ın son yıllarda Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda yüzü gülmüyor. Fenerbahçe son olarak 2016-17 sezonuda Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 1-0 yenerken son iki sezondaki maçlar ise berabere bitti.

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç
2010-2011 Süper Lig Fenerbahçe 1-2
2011-2012 Süper Lig Fenerbahçe 3-1
2011-2012 Süper Lig Beşiktaş 3-2
2011-2012 Süper Lig Süper Final Fenerbahçe 1-2
2011-2012 Süper Lig Süper Final Beşiktaş 2-2
2012-2013 Süper Lig Fenerbahçe 2-1
2012-2013 Süper Lig Beşiktaş 2-1
2013-2014 Süper Lig Beşiktaş 1-0
2013-2014 Süper Lig Fenerbahçe 1-0
2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 2-1
2014-2015 Süper Lig Beşiktaş 2-0
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 0-0
2015-2016 Süper Lig Beşiktaş 0-1
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 0-1
2016-2017 Süper Lig Fenerbahçe 0-1
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0
2017-2018 Süper Lig Beşiktaş 2-0
2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2-2
2018-2019 Süper Lig Beşiktaş 2-0

 

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