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Galatasaray'ın transferleri City'den! Guardiola sunacak, Fatih Terim onaylayacak

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Galatasaray, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın kadrosunda düşünmediği isimleri kiralık olarak kadrosuna katacak.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Manchester Cityli yöneticiler, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in “Kadroya giremeyen oyuncularınızı bedelsiz olarak bize verin, maliyetini biz karşılayalım. Galatasaray’da oynayıp kendini geliştirsin, herkes kazansın” teklifini kabul etti.

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Ocak ayında kadrosunu 2 santrfor, 1 stoperle güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Premier Lig devinin kendilerine vereceği oyuncu listesini beklemeye başladı.

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City Menajeri Pep Guardiola'nın kadrosunda düşünmediği ve 'kiralık gidebilir' dediği futbolcular, Fatih Terim'in onay vermesi halinde Galatasaray'a transfer olacak.

Kiralanacak futbolculara herhangi bir transfer bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, bu yöntemle birlikte FFP kıskacından kaçmak istiyor.

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