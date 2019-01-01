Galatasaray'ın transfer listesindeki Steven Nzonzi kimdir?

Galatasaray Fransız ön libero Steven Nzonzi'yi transfer etmek üzere. Şimdi yetenekli oyuncuyu daha yakından tanıma zamanı...

, 'ya sattığı Fernando'nun eksikliğini Steven Nzonzi ile dolduruyor. Defansın önünde 6 numara pozisyonunda oynayan Fransız orta saha, 1,96'lık boyuyla dikkat çekiyor. Son olarak 'da forma giyen Nzonzi'nin birkaç gün içerisinde Galatasaray ile kiralık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Steven Nzonzi kimdir?

Tam adı Steven Nkemboanza Mike Christopher Nzonzi olan Fransız oyuncu 15 Aralık 1988'de dünyaya geldi.

Kariyerine o dönem 2. Ligi'nde bulunan 'te başlayan başarılı ön libero, 2009'da Blackburn Rovers'a transfer olarak ilk büyük sıçrayışını gerçekleştirdi. Burada geçirdiği 3 yılın ardından bir diğer Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer oldu. Başarılı oyuncu 2014 - 2015 ezonunda Yılın en iyi oyuncusu seçildi ve 2015'te 8 milyon euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu. Nzonzi buradaki ilk sezonunda da 'ni kaldırmayı başardı.

Sevilla'da da geçirdiği 3 sezon boyunca Fransa Milli Takımı'na kadar yükseken başarılı orta saha, geçtiğimiz sezon başında Roma'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibi Nzonzi için tam 27 milyon euro bonservis öderken Fransız oyuncu da Roma ile 39 maça çıktı. Ligde 1 gol 2 asist yapmayı başardı. Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçın da tamamında yer aldı. Başarılı oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'nda yer almıştı ve kupayı kazanmıştı.

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Roma'nın bu sezonki transfer politikası nedeniyle bir hayli kalabalıklaşan orta sahda forma bulma şansı azalan Nzonzi Galatasaray'a önerildi. Sarı kırmızılı yönetim oyuncu ile anlaşırken son olarak transferi Fatih Terim'in onayına bıraktı. Eğer Terim de onaylarsa Nzonzi birkaç güne sarı kırmızılı ekibe imza atacak.