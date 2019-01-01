Galatasaray'ın transfer gündemindeki Valentine Ozornwafor kimdir?

Sarı kırmızılıların transfer listesinde yer alan Valentine Ozornwafor'u yakından tanıyalım.

Nijeryalı futbolcu Valentine Ozornwafor'un adı uzun zamandır ile anılıyordu. Hatta genç oyuncunun İstanbul'a geldiği de iddia edilmişti.

TRT Spor'un geçtiği habere göre Galatasaray, Ozornwafor ile anlaşmaya vardı.

Valentine Ozornwafor kimdir?

1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor.

Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.