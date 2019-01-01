Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao, Arda Turan ile görüştü

Sarı kırmızılıların gündemindeki yıldız golcü Radamel Falcao, iddialara göre Galatasaray konusunda eski takım arkadaşı Arda Turan'a danıştı.

Uzun süredir 'ın transfer gündeminde olan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'nun, Arda Turan ve Faryd Mondragon ile görüştüğü iddia edildi.

Hürriyet Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre Falcao, forması giydiği dönemlerde birlikte oynadığı eski Galatasaraylı Arda Turan ve yine Galatasaray geçmişi bulunan vatandaşı Mondragon ile telefon görüşmesi yaptı. Kolombiyalı yıldızın bu görüşmelerde sarı kırmızılı ekip hakkında sorular sorduğu, taraftarlar ve kulüp yapısı hakkında bilgi aldığı belirtildi. Arda Turan ve Mondragon'un da Falcao'yu olumlu yönde etkilediği ve Galatasaray'a gitmek konusunda oyuncuyu teşvik ettiği ifade edildi.

Her iki ismin de Falcao'ya, İstanbul'a ve takıma alışması konusunda yardımcı olacaklarını dile getirdikleri öne sürüldü. Arda Turan'ın, “Kariyerinde unutamayacağın bir kulüp olacaktır” şeklinde bir ifade kullandığının altı çizildi.

Falcao'nun resmi sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili yapılan paylaşımları beğenmesi, Fernando Muslera ve Ahmet Bulut'u takip etmesi camiada oldukça büyük bir heyecan yaratmıştı.