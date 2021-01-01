Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda Olympiakos'a transfer olabilir

Yunanistan'da şampiyonluğa çok yakın olan Olympiakos'un Galatasaray'dan ayrılan 31 yaşındaki oyuncuyu istediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın sahasında 2-2 berabere kaldığı Sivasspor maçının ardından sahanın zemini hakkında yaptığı açıklamlarda yönetimi hedef alan ve bu nedenle sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda hakkındaki transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Yunan ekibi Olympiakos'un Faslı yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

To10.gr sitesinde yer alan habere göre şampiyonluk yarışında rakiplerine fark atan kırmızı-beyazlı takım Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olabilmek için güçlü bir kadro oluşturmak istiyor.

Bonservisinin elinde olmasının da etkisiyle Belhanda'yı isteyen Olympiakos'un kısa sürede somut adımlar atması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Sivasspor maçının ardından yönetimi hedef alan Belhanda, sahanın zeminin oynadıkları futbolu olumsuz etkilediğini söylemişti:

"Biz topa sahip olan ve pas odaklı oynayan bir takımız. Buradaki zemine bir çözüm bulunması gerekiyor. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan daha iyi. Yöneticiler Twitter'da ya da Instagram'da kendileriyle ya da medyayla ilgileneceklerine gelip statla ilgilenmeliler."

Belhanda Galatasaray'da ne yaptı?

Galatasaray forması giydiği 3.5 yılda iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Belhanda bir kez da Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Süper Lig'de oynadığı 99 maça 18 gol sığdıran 31 yaşındaki deneyimli oyuncu daha önce Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke 04 ve Nice formaları da giymiş ve Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna ve Fransa'da da şampiyonluklar yaşamıştı.