Galatasaray'ın savunmadaki iki hedefi Kaan Ayhan ve Konstantinos Tsimikas

Galatasaray savunma hattı için harekete erken geçti ve Kaan Ayhan ile Konstantinos Tsimikas planlarını yaptı.

Elini çabuk tutan Galatasaray gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

Sarı-kırmızılıların transfer listesinin başında ise Fatih Terim'in prensi var. Fanatik'te yer alan habere göre ; Aslan, Fatih Terim'in ısrarla istediği Kaan Ayhan için bir kez daha devreye girecek.

Galatasaray hem bonservis hem d kiralama förmülleri ile 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışacak.

Kaan Ayhan'ın bu sezonki performansı

Bu sezonu Sassuolo'da geçiren Kaan Ayhan, İtalyan ekibiyle toplamda 18 maça çıktı.

İstediği şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu istikrarlı olarak forma giymiyor.

A Milli Takım'ın Hollanda maçı öncesi İstanbul'a gelen Ayhan, gazetecilere, "Hollanda maçını dört gözle bekliyorduk. Son iki haftada sabırsızlandık." dedi.

Rota Konstantinos Tsimikas'a çevrildi

Saracchi'nin inişli çıkışlı performansı nedeniyle bonservisi konusunda ısrarcı olmayacak olan Galatasaray rotayı Konstantinos Tsimikas'a çevirdi.

Sarı-kırmızılılar sezon başında Olympiakos'tan Liverpool'a transfer olan Yunan oyuncuya teklif götürecek.

Konstantinos Tsimikas bu sezonki performansı

24 yaşındaki oyuncu sezon başında 13 milyon euro'ya Olympiakos'tan Liverpool'a transfer oldu.

Ancak Ada'ya alışamayan sol bek, İngiliz ekibiyle yalnızca 2 maçta forma giydi. Bu maçların birinde 90 dakika diğerinde ise 5 dakika süre aldı.

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