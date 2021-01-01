Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray'ı ilk ön eleme maçında hangi rakipler bekliyor?

Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla birlikte Avrupa'daki temsilcilerimizin de durumu belli oldu.

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için ön eleme oynayacak olan Galatasaray'ı uzun ve zorlu bir süreç bekliyor.

Sarı - kırmızılılar, Devler Ligi gruplarına kalmak için üç ön eleme oynayacak ve çekilecek kuralara seri başı olarak katılamayacak.

Galatasaray'ın Devler Ligi serüvenine başlayacağı ikinci eleme turunda ilk maçlar 20-21 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Üç muhtemel rakip belli

Kura çekimine seribaşı olarak katılamayacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden üçü belli oldu. Buna göre sarı - kırmızılılar, ilk eleme turunda İskoç ekibi Celtic, Çekya'dan Slavia Prag ya da Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşabilir.

İskoç ekibi Celtic, İskoçya'da üst üste dokuz şampiyonluğun ardından zirveyi bu sezon Rangers'a kaptırdı.

Çekya Ligi'ni açık ara farklı lider tamamlayan Slavia Prag, 2020/2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı.

PSV Eindhoven ise, Hollanda Eredivisie'yi ikinci sırada tamamlamıştı.