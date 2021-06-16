Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki başarısı dikkat çekiyor

Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray ön elemelerde başarılı bir tablo çiziyor.

Devler Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılan Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşti. Galatasaray'ın gruplara kalabilmesi için PSV'yi eledikten sonra üçüncü ön eleme turunu da geçmesi gerekecek.

Galatasaray bugüne kadar Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde sekiz kez mücadele etti. Ön elemeleri yedi kez başarıyla geçip grup aşamasına kalan sarı kırmızılılar, yalnızca 2008/09 sezonunda Steaua Bükreş’e elenmişti.

Sarı Kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ilk kez bir Hollanda takımıyla eşleşti. Galatasaray, üç kez İsviçre takımlarıyla karşılaşmıştı.

Sezon Tur Rakip İlk maç İkinci maç 1997/98 İkinci ön eleme turu Sion (İsviçre) 1-4 4-1 1998/99 İkinci ön eleme turu Grasshopper (İsviçre) 2-1 2-3 1999/00 Üçüncü ön eleme turu Rapid Viyana (Avusturya) 0-3 1-0 2000/01 Üçüncü ön eleme turu St. Gallen (İsviçre) 1-2 2-2 2001/02 İkinci ön eleme turu Vllaznia (Arnavutluk) 2-0 1-4 2001/02 Üçüncü ön eleme turu Levski Sofya (Bulgaristan) 2-1 1-1 2003/04 Üçüncü ön eleme turu CSKA Sofya (Bulgaristan) 3-0 0-3 2006/07 Üçüncü ön eleme turu Mlada Boleslav (Çek Cumhuriyeti) 5-2 1-1 2008/09 Üçüncü ön eleme turu Steaua Bükreş (Romanya) 2-2 1-0

PSV'ye karşı altı maçta iki galibiyet

Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce altı kez karşılaştı. Bu maçların dördünü Hollanda ekibi kazanırken, Sarı Kırmızılılar iki maçtan galibiyetle ayrıldı.

İki takım 1987'88 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda eşleşmiş, Eindhoven'dan 3-0'lık mağlubiyetle dönen Galatasaray, İstanbul'da 2-0 kazanmasına rağmen turu geçememişti.

Galatasaray, PSV ile Şampiyonlar Ligi'nde iki kez aynı grupta yer aldı.

2001/02 sezonunda D Grubu'nda karşılaşan takımlar, kendi evlerinde oynadıkları maçları kazanmıştı. Deplasmanda 3-1 kaybeden Galatasaray, evinde yine 2-0'lık skorla gülmüştü. 2006/07 sezonunda ise PSV, evinde 2-0, deplasmanda ise 2-1 galip geldi.

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