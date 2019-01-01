Galatasaray

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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(C)Getty Images
Sarı kırmızılılar, Devler Ligi'nde zorlu rakiplerle eşleşti. Temsilcimizin maç programı ve daha fazlası burada...

Galatasaray, 2019/2020 Şampiyonlar Ligi sezonuna başlamaya hazırlanıyor. Kupa 1'e doğrudan katılım hakkı bulunan sarı kırmızılı ekip, gerçekleştirilen kura çekimi sonrası rakipleriyle eşleşti.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge oldu.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını, geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2019/2020'de de beIN Sports ekranlarından takip edebilirsiniz.

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Müsabakaları internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect hesabı bulunması gerekmektedir.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Temsilcimizin Devler Ligi'ndeki maç programı aşşağıdaki gibi oluştu:

Tarih & Saat Maç
18 Eylül Çarşamba | 19:55 Club Brugge - Galatasaray
1 Ekim Salı | 22:00 Galatasaray - Paris Saint-Germain
22 Ekim Salı | 22:00  Galatasaray - Real Madrid
6 Kasım Çarşamba | 23:00 Real Madrid - Galatasaray
26 Kasım Salı | 20:55 Galatasaray - Club Brugge
11 Aralık Çarşamba | 23:00 Paris Saint-Germain - Galatasaray
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