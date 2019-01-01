Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Galatasaray, 2019/2020 Şampiyonlar Ligi sezonuna başlamaya hazırlanıyor. Kupa 1'e doğrudan katılım hakkı bulunan sarı kırmızılı ekip, gerçekleştirilen kura çekimi sonrası rakipleriyle eşleşti.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını, geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2019/2020'de de beIN Sports ekranlarından takip edebilirsiniz.
Müsabakaları internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect hesabı bulunması gerekmektedir.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?
Temsilcimizin Devler Ligi'ndeki maç programı aşşağıdaki gibi oluştu:
|Tarih & Saat
|Maç
|18 Eylül Çarşamba | 19:55
|Club Brugge - Galatasaray
|1 Ekim Salı | 22:00
|Galatasaray - Paris Saint-Germain
|22 Ekim Salı | 22:00
|Galatasaray - Real Madrid
|6 Kasım Çarşamba | 23:00
|Real Madrid - Galatasaray
|26 Kasım Salı | 20:55
|Galatasaray - Club Brugge
|11 Aralık Çarşamba | 23:00
|Paris Saint-Germain - Galatasaray