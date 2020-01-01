Galatasaray'ın Rangers maçı şifresiz kanaldan yayınlanacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Rangers ile oynayacağı karşılaşmanın yayıncısı belli oldu.

UEFA 'nde Neftçi ve Hajduk Split takımlarını saf dışı bırakarak play-off turuna yükselen , 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21:45'te deplasmanda İskoçya ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabaka teve2 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2 kanalından yayınlanacak. Başarılar Galatasaray" diyerek sarı kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi.

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