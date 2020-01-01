Galatasaray'ın Rangers maçı kadrosu belli oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takımın 18 kişilik maç kadrosu ise belli oldu.
Temsilcimizde sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi ile gribal enfeksiyon geçiren Arda Turan kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Kadroda yer alan isimler şöyle:
Elabdellaoui, Taylan, Babel, Falcao, Belhanda, Etebo, Linnes, Donk, Ömer, Emre Taşdemir, Luyindama, Marcao, Okan, Sekidika, Feghouli, Diagne, Fatih
Rangers-Galatasaray maçını kazanan takım, adını gruplara yazdıracak.
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı alan ekip, 2020-2021 sezonunda gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.