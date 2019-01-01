Galatasaray'ın rakiplerini yakından tanıyalım: Real Madrid, PSG, Club Brugge

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray; PSG, Real Madrid ve C. Brugge ile eleşti. Temsilcimizin rakiplerini tanıyalım...

| Burakhan Işık @burakhanisik

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı kazanan 'ın rakipleri belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray, A Grubu'nda PSG, ve 'un rakibi oldu.

Sarı kırmızılı taraftarlar her ne kadar takımlarının ölüm grubuna düştüğünü düşünse de, onları asıl endişelendiren takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon gösterdiği performans. Temsilcimiz, geçtiğimiz sezon , , 'nin olduğu grubu 4 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde temiz bir sayfa açmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu Ryan Babel, Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Adem Büyük, Emre Mor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Okan Kocuk ile güçlendirdi. Fernando, Kostas Mitroglou, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Semih Kaya, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye de sarı kırmızılıların yollarını ayırdığı isimler oldu.

Peki Galatasaray'ın rakipleri yaz transfer dönemini nasıl değerlendirdi? Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini yakından tanıyalım...

PSG

GELENLER GİDENLER Abdou Diallo Giovani Lo Celso Idrissa Gueye Moussa Diaby Pablo Sarabia C. Nkunku Mitchel Bakker G. Krychowiak Marcin Bulka Timoth Weah Ander Herrera Kevin Trapp G. Buffon Dani Alves Remy Descamps

Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Paris temsilcisi, kadrosunda Neymar, Kylian Mbappe, Edinson Cavani ve Angel Di Maria'nın yanı sıra birçok ünlü futbolcuyu bulunduruyor. Ancak dünyanın en pahalı futbolcusu konumundaki Neymar'ın kulüpteki geleceği tartışılıyor.

'de son 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaşan PSG, Avrupa kupalarında aynı başarıyı sergileyemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 7 yılda üst üste 4 kez çeyrek final oynayan PSG, bu kulvarda son 3 sezonda son 16 turunun ötesine geçemedi.

Tarihinde 1996 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 2001 UEFA Intertoto Kupası şampiyonlukları bulunan Fransız temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez gruplarda mücadele edecek.

Öne çıkan OPTA istatistiği: PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu 29 golle Edinson Cavani. Devler Ligi'nde toplamda 34 golü bulunan Cavani, ve Sergio Agüero'dan sonra turnuvanın en golcü 3. Güney Amerikalı futbolcusu konumunda.

Real Madrid

GELENLER GİDENLER Eden Hazard Mateo Kovacic Luka Jovic Marcos Llorente Eder Militao Raul de Tomas Ferland Mendy Theo Hernandez Rodrygo Alberto Soro (Kiralandı) Takefuso Kobo (Kiralandı)

İspanya'nın Avrupa'daki en başarılı takımı Real Madrid, geçen sezon kötü bir performans sergiledi.

Müzesinde birçok önemli kupayı bulunduran İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 13 kez mutlu sona ulaşarak bu alanda rekoru açık ara elinde bulunduruyor. Real Madrid, geçen sezon son 16 turunda veda ettiği Avrupa'nın 1 numaralı kupasında, öncesindeki 3 sezonu arka arkaya şampiyon tamamlamıştı.

Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik direktör Zinedine Zidane'ı yeniden takımın başına getiren Real Madrid, bu sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkati çekiyor.

Kadrosunda Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kross, Isco, Gareth Bale, Karim Benzema gibi dünyaca ünlü futbolcuları bulunduran Real Madrid, Belçikalı Eden Hazard, Brezilyalı Rodrygo ve Eder Militao, Sırp Luka Jovic ve Fransız Ferland Mendy'yi ciddi bonservis bedelleri ödeyerek kadrosuna kattı.

Öne çıkan OPTA istatistiği: Real Madrid üst üste 23. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek rekoru elinde bulunduruyor.

Club Brugge

GELENLER GİDENLER David Okereke Wesley Simon Mignolet A. Donjuma Federico Ricca Marvelous Nakamba O. Kossounou Stefano Denswil Simon Deli Riley McGree Amadou Sagna Luan Peres Percy Tau Lior Radaelov Eduard Sobol Benoit Poulain

A Grubu'na üçüncü torbadan giren Club Brugge, Avrupa'da hızla gelişen futbolunun önemli temsilcilerinden.

Toplam 16 takımın mücadele ettiği Belçika 1. Futbol Ligi'nde normal sezonu ve 6 takımın yer aldığı şampiyonluk turu grubunu ikinci sırada tamamlayan Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katıldı.

Bu turda 'nın Dinamo Kiev takımını eleyen Belçika temsilcisi, play-off turunda ise 'nun Lask Linz takımını kupa dışına itti ve gruplara kaldı.

Belçikalı teknik direktör Philippe Clement'in çalıştırdığı Club Brugge, Avrupa kupaları tarihinde en önemli başarısını 1977-1978 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayarak elde etti.

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Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden Belçika temsilcisi, gruptan çıkma başarısı sergileyemedi. Club Brugge, son 5 sezondaki performansı dikkate alındığında Avrupa'da 37. sırada bulunuyor.

Kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Club Brugge'ün kadro değeri, 95 milyon avro olarak tahmin ediliyor. Belçika temsilcisinde kaleci Simon Mignolet, orta saha oyuncusu Hans Vanaken, kanat oyuncuları Krepin Diatta ve Emmanuel Dennis ile forvet arkasında mücadele eden Siebe Schrijvers dikkati çekiyor.

Öne çıkan OPTA istatistiği: Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 14 maçın sadece 1'ini kazandı.