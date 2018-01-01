Galatasaray'ın rakibi Benfica'yı yakından tanıyın

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica oldu. Portekiz ekibi, Türk kulüplerine hiç uzak değil.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray, Portekiz devi Benfica'yla eşleşti. Benfica'yı yakından tanıyoruz...

UEFA Avrupa Ligi'ne Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde grup üçüncüsü olarak katılan Benfica, bu sezon başında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yle karşılaşmış ve evinde 1-0 kazanıp deplasmanda 1-1 berabere kalarak turu geçmişti.

Ne yaptılar?

Geçen sezon şampiyon Porto'nun 7 puan gerisinde kalan ve lig ikincisi olan Benfica, bu sezon da zirveden biraz uzakta. Portekiz'de geride kalan 13 haftada 29 puan toplayan Benfica, sıralamada dördüncü basamakta yer alıyor. Benfica, ligde ezeli rakibi Porto'nun 4 puan gerisinde.

Sezon başında önce Fenerbahçe'yi, ardından da PAOK'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Benfica, grupta Bayern Münih, Ajax ve AEK Atina ile eşleşti. Grup etabında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Benfica, AEK ile oynadığı iki maçı da kazanırken diğer takımlara karşı galibiyet elde edemedi.

Bayern Münih'in 14, Ajax'ın 12 puan topladığı grubu 7 puanla tamamlayan Benfica, puan alamayan ve sıfır çeken AEK Atina'nın önünde yer alarak Avrupa Ligi vizesi aldı.

Bu sezon iç sahada oynadığı maçların yalnızca 2'sini kaybeden Benfica, özellikle kendi evinde oldukça tehlikeli bir takım.

Benfica'nın en önemli oyuncusu kim?

Kadrosunda birçok kaliteli isim barındıran Benfica, özellikle Pizzi, Grimaldo, Eduardo Salvio ve Jonas gibi oyuncularıyla ön plana çıkıyor.

Geçen sezon 41 resmi maçta 37 gol atan Brezilyalı Jonas, bu sezon şu ana kadar 11 maça çıkarken 7 gole imza attı. Takımın en formda oyuncusu ise Pizzi olarak öne çıkıyor.

Benfica teknik direktörü: Rui Vitoria

Teknik direktörlük kariyerine 2002 yılında Vilafranquense’de başlayan Rui Vitoria, Benfica U-19, Fatima, Paços Ferreira, Vitoria Guimaraes gibi takımları çalıştırdıktan sonra 1 Temmuz 2015’te Benfica’nın başına geçti. Vitoria, genç oyunculardan maliyeti düşük ve başarılı kadrolar kurmasıyla ve bunu Portekiz stili olarak adlandırdığı hücum futboluyla sunmasıyla, geniş çevrelerin saygısını kazandı. 2016’da Teknik Direktör arayışında olan Barcelona'da Rui Vitoria'nın adı geçmişti.