Galatasaray'ın PSV Eindhoven'ı elemesi için kaç farklı galibiyete ihtiyacı var?

PSV Eindhoven deplasmanından 5-1'lik yenilgiyle dönen Galatasaray, İstanbul'da en az iki farklı galibiyetle turu uzatmalara taşıyabilir.

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldiği Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup olan Galatasaray'ın, rövanşta İstanbul'da oynanacak 90 dakikada rakibini en az dört farklı mağlup etmesi gerekcek. Sarı-kırmızılı takım rakibini dört farklı geçerse, tur uzatmaya gidecek.

UEFA'nın eleme müsabakalarında iki maç sonunda eşitlik olması halinde deplasmanda daha fazla gol atan takımın tur atlamasını sağlayan kuralı kaldırmasından dolayı Galatasaray'ın Emre Kılınç ile bulduğu gol, eşitlik halinde herhangi bir avantaj getirmeyecek. Galatasaray rakibini dört farklı geçerse karşılaşma uzayacak.

Rövanş 28 Temmuz'da

Fatih Terim'in takımı 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak rövanş mücadelesini beş ve daha farklı skorla kazanması halinde ise adını bir üst tura yazdıracak. PSV Eindhoven-Galatasaray eşleşmesinde bir üst tura yükselen taraf, ilk maçı İskoçya'da 1-1 sona eren Celtic-Midtjylland eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da Hollanda'da oynanan karşılaşmada sakatlığından ötürü maçın son dakikasında oyuna giren Radamel Falcao'nun da rövanş karşılaşmasında daha fazla süre alması bekleniyor. Kolombiyalı golcü geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 lig maçında dokuz gol atarken, iki kez de takım arkadaşlarına gol pası vermişti.

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