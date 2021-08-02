Galatasaray’ın opsiyonunu kullanmadığı Onyekuru’nun yeni takımı belli oldu
2020-21 sezonunun devre arasında Henry Onyekuru’yu üçüncü kez kiralayan Galatasaray, bu sefer Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahipti.
Ancak 4 milyon 350 bin euro değerindeki bu opsiyonu kullanmama kararı alan sarı-kırmızılılar, transferden vazgeçtiğini açıklamıştı.
Onyekuru’yu kadrosunda düşünemeyen Monaco, Nijeryalı oyuncunun transferi konusunda son Yunanistan şampiyonu Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Yetenekli oyuncu, dört yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
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Onyekuru, Ligue 1 kariyerinde yalnızca sekiz maçta görev yapabilmişti.
Onyekuru’nun Galatasaray kariyeri
Henry Onyekuru’yu ilk olarak 2018-19 sezonunda Everton’dan kiralayan Galatasaray, Nijeryalı oyuncuyu tüm kulvarlarda 44 maçta kullanmış ve 16 gol 4 asistlik bir skor katkısı almıştı.
Ardından bonservisiyle Monaco’ya transfer olan ancak burada da tutunamayan Onyekuru, 2019-20 sezonun devre arasında tekrar Galatasaray’a kiralanmıştı.
Nijeryalı yıldızdan vazgeçemeyen Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız 2020-21 sezonunun devre arasında da Onyekuru’yu kiralamıştı.
Geçen sezon 15 maçta parçalı formayı terleten Onyekuru, beş kez rakip fileleri sarsmıştı.