Galatasaray’ın opsiyonunu kullanmadığı Onyekuru’nun yeni takımı belli oldu

Galatasaray’ın üç kez kiraladığı Henry Onyekuru’nun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği açıklandı.

2020-21 sezonunun devre arasında Henry Onyekuru’yu üçüncü kez kiralayan Galatasaray, bu sefer Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahipti.

Ancak 4 milyon 350 bin euro değerindeki bu opsiyonu kullanmama kararı alan sarı-kırmızılılar, transferden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Onyekuru’yu kadrosunda düşünemeyen Monaco, Nijeryalı oyuncunun transferi konusunda son Yunanistan şampiyonu Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Yetenekli oyuncu, dört yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Onyekuru, Ligue 1 kariyerinde yalnızca sekiz maçta görev yapabilmişti.

Onyekuru’nun Galatasaray kariyeri

Henry Onyekuru’yu ilk olarak 2018-19 sezonunda Everton’dan kiralayan Galatasaray, Nijeryalı oyuncuyu tüm kulvarlarda 44 maçta kullanmış ve 16 gol 4 asistlik bir skor katkısı almıştı.

Ardından bonservisiyle Monaco’ya transfer olan ancak burada da tutunamayan Onyekuru, 2019-20 sezonun devre arasında tekrar Galatasaray’a kiralanmıştı.

Nijeryalı yıldızdan vazgeçemeyen Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız 2020-21 sezonunun devre arasında da Onyekuru’yu kiralamıştı.

Geçen sezon 15 maçta parçalı formayı terleten Onyekuru, beş kez rakip fileleri sarsmıştı.

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