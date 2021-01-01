Galatasaray'ın kiradaki oyuncuları sezonu nasıl geçirdi?

Galatasaray'ın daha fazla forma şansı bulması için kiraya gönderdikleri isimler nasıl performans sergiledi?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaçıran Galatasaray yeni sezonun planlamalarını yaparken bir yandan da kiralıktan dönen oyuncuların durumu merak ediliyor.

2020/2021 sezonunda Galatasaray'ın sekiz oyuncusu kiralık olarak başka takımlarda forma giydi.

Mbaye Diagne, Premier Ligi etkiledi

Galatasaray devre arasında Senegalli yıldızı Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralık olarak gönderdi. 16 karşılaşmada üç gol ve iki asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, performansıyla İngilizleri etkiledi.

Crystal Palace ve Brighton'ın ilerleyen günlerde Diagne'nin bonservisini almak için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Jimmy Durmaz: Sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren 32 yaşındaki oyuncu ligde sahaya çıktığı 30 karşılaşmada üç gol atarken üç kez de asist yaptı.

Yunus Akgün: Adana Demirspor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 20 yaşındaki oyuncu TFF 1. Lig'de sahaya çıktığı 28 maçta beş gol atarken üç kez de asist yaptı.

Jesse Sekidika: Konyaspor'a kiralık olarak gönderilen Nijeryalı oyuncu, Süper Lig'de sahaya çıktığı 25 maçta iki gol ve bir asistle oynadı.

Ali Yavuz Kol: Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'a kiralık olarak gönderilen Ali Yavuz Kol, 12 karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist yapamadı.

Atalay Babacan: Adanaspor'a kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki oyuncu TFF 1. Lig'de forma giydiği 29 karşılaşmada üç gol atarken iki kez de asist yaptı.

Batuhan Şen: TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da forma giyen 22 yaşındaki kaleci, yedi karşılaşmada şans bulurken bu maçlar kalesinde 17 gol gördü.

Emin Bayram: 18 yaşındaki savunma oyuncusu, Boluspor'da kiralık olarak forma giydi. Genç oyuncu TFF 1. Lig'de 10 maçta forma giydi.