Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı iptal edildi
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AA
Galatasaray'ın 5 Eylül Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık mücadelesi iptal edildi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray, 3 Eylül Perşembe günü Hatayspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir hazırlık maçı oynayacak.