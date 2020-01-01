Galatasaray

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı iptal edildi

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AA
Galatasaray, 5 Eylül'de Kasımpaşa ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın 5 Eylül Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık mücadelesi iptal edildi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, 3 Eylül Perşembe günü Hatayspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir hazırlık maçı oynayacak.

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